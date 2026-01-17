Врач оценила эффективность противораковых диет
Даже очень полезные продукты питания не могут лечить рак. Об этом сообщила диетолог Николь Эндрюс, передает Daily Mirror.
Эндрюс утверждает, что многие растительные продукты рекламируются как средства против рака. Существуют даже специализированные диеты, которые якобы помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями. Однако врач считает их эффективность недостаточной.
В качестве примера она привела чай из листьев тропического растения гравиола. По ее словам, этот напиток обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Лабораторные исследования показали, что компоненты растения могут воздействовать на раковые клетки, но диетолог подчеркнула, что это не означает, что употребление чая способно излечить от рака.
Эндрюс также отметила, что во время лечения онкологических заболеваний можно употреблять любые продукты, если их разрешил врач-онколог. Однако не стоит ожидать от них чудодейственного эффекта и злоупотреблять их количеством.
Читайте также: