Врач оценила эффективность противораковых диет

17 января 2026, 18:48

Диетолог Эндрюс: Продукты питания не могут лечить рак

Фото: iStock/Tatsiana Volkava

Даже очень полезные продукты питания не могут лечить рак. Об этом сообщила диетолог Николь Эндрюс, передает Daily Mirror.