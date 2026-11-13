«Не просто фон»: Психолог рассказала, как музыка влияет на психику

13 ноября 2026, 15:22

Психолог Сальникова: музыка влияет на психику через ритм

Фото: iStock/Pressmaster

Музыка — это не просто фон, а мощный инструмент, который напрямую взаимодействует с нашим мозгом. Исследования показывают, что любимые мелодии способны снижать уровень кортизола (гормона стресса), активировать центры удовольствия и даже помогать в терапии тревожных расстройств.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, как музыка влияет на психическое здоровье человека.





«В нашей нервной системе цикл, отвечающий за успокоение, похож на эмбрион, который развивается в матери. Он, скрученный в клубочек, лежит и сосёт палец — и это сильно стимулирует вестибулярную систему. Кроме того, ребёнок в утробе крутится и двигается. Поэтому вестибулярный аппарат имеет для нервной системы большое значение, хотя многие его недооценивают», — сказала она.

«Покачаться на качелях, попрыгать на батутах, перевернуться, прокрутиться — для многих людей это не подвластно. Именно поэтому нейропсихологи работают и с детьми, и со взрослыми, и с пожилыми людьми — чтобы активизировать вестибулярный аппарат. Когда мы это делаем, получаем одинаковые ритмичные движения с одним тактом и ритмом. Первые стишки, потешки, танцы, движения — это всё одинаковые ритмичные движения, простые, легко повторяющиеся, но имеющие структуру и ритм», — объяснила Сальникова.