«Не просто фон»: Психолог рассказала, как музыка влияет на психику
Психолог Сальникова: музыка влияет на психику через ритм
Музыка — это не просто фон, а мощный инструмент, который напрямую взаимодействует с нашим мозгом. Исследования показывают, что любимые мелодии способны снижать уровень кортизола (гормона стресса), активировать центры удовольствия и даже помогать в терапии тревожных расстройств.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, как музыка влияет на психическое здоровье человека.
«В нашей нервной системе цикл, отвечающий за успокоение, похож на эмбрион, который развивается в матери. Он, скрученный в клубочек, лежит и сосёт палец — и это сильно стимулирует вестибулярную систему. Кроме того, ребёнок в утробе крутится и двигается. Поэтому вестибулярный аппарат имеет для нервной системы большое значение, хотя многие его недооценивают», — сказала она.
По словам эксперта, вестибулярный аппарат влияет на пластичность мозга и на нервную систему — в большей степени, чем кажется. Отчасти поэтому современные нарушения психики связаны с тем, что люди стали очень мало ходить и двигаться.
«Покачаться на качелях, попрыгать на батутах, перевернуться, прокрутиться — для многих людей это не подвластно. Именно поэтому нейропсихологи работают и с детьми, и со взрослыми, и с пожилыми людьми — чтобы активизировать вестибулярный аппарат. Когда мы это делаем, получаем одинаковые ритмичные движения с одним тактом и ритмом. Первые стишки, потешки, танцы, движения — это всё одинаковые ритмичные движения, простые, легко повторяющиеся, но имеющие структуру и ритм», — объяснила Сальникова.
Она добавила, что музыка влияет на вестибулярный аппарат косвенно — через ритм. Но если человек начинает подтанцовывать или подпевать, воздействие становится прямым: он движется в такт, в ритм, и это стимулирует нервную систему.