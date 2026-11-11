Психолог раскрыл, что указывает на шопоголизм

11 ноября 2026, 15:19

Психолог Самбурский: на шопоголизм указывает покупка ненужных вещей

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Покупка ненужных вещей по скидке, а также чувство стыда после очередного приобретения могут сигнализировать о развившемся шопоголизме. Об этом предупредил клинический психолог Станислав Самбурский.





11 ноября отмечается Всемирный день шопинга, пишет «Москва 24». Эксперт отметил, что покупки действительно способны снижать уровень психологического напряжения, особенно когда человек выбирает то, что нужно именно ему.



Взрослые, как правило, со всех сторон задавлены обязательствами: всегда есть задачи на работе, список дел по дому, а ещё важно позаботиться о детях, помочь родителям, отвезти питомца к ветеринару и так далее. Среди этого шопинг становится возможностью наконец-то подумать исключительно про себя. Поэтому к такой перезагрузке прибегают не только женщины, но и мужчины.



При этом человек часто начинает получать удовольствие ещё задолго до того, как что-то купит: в процессе походов по магазинам, примерок или выбора товаров онлайн. Самбурский пояснил, что психологически человеку становится очень хорошо, когда он представляет, как будет ходить в новой одежде или пользоваться новым предметом.



Однако нельзя забывать, что шопинг и сам может стать психологической проблемой. О том, что она есть, часто говорит ситуация, когда человек даже не успевает пользоваться вещами, которые покупает.





«Классическая история, которую рассказывают шопоголики на приеме: дома лежат нераспакованные вещи, а в корзине уже полно других, а часть в процессе доставки», — рассказал Самбурский.