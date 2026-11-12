Психолог рассказала, как чрезмерный контроль разрушает доверие между родителями и детьми

12 ноября 2026, 15:26

Психолог Тодорова: доверие ребенка разрушает чрезмерный родительский контроль

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Постоянные звонки, сообщения с требованием отчитаться о каждом шаге, проверки переписок и стремление родителей знать обо всем, что происходит в жизни ребенка, нередко воспринимаются взрослыми как проявление заботы. Однако чрезмерный контроль может не укреплять отношения, а, напротив, разрушать доверие и эмоциональную близость между родителями и детьми. О том, почему важно соблюдать баланс между родительской заботой и личной свободой ребенка, рассказала «Известиям» психолог Центра помощи в сфере ментального здоровья «Дорога возможностей» Мария Тодорова.





По словам специалиста, с точки зрения теории привязанности здоровые отношения между родителями и детьми строятся на доверии, эмоциональной близости и ощущении безопасности. Ребенок должен понимать, что взрослые готовы его выслушать, поддержать и помочь в трудной ситуации. При этом эмоциональная близость не предполагает необходимости контролировать каждый его шаг.





«Часто за стремлением родителей постоянно проверять ребенка стоит собственная тревога: страх потерять контроль над ситуацией, опасение, что с ним что-то случится, или желание уберечь от возможных ошибок. Однако взрослым важно учиться справляться со своими переживаниями самостоятельно, не перекладывая ответственность за них на детей», — заявила эксперт.