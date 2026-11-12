Психолог рассказала, как чрезмерный контроль разрушает доверие между родителями и детьми
Постоянные звонки, сообщения с требованием отчитаться о каждом шаге, проверки переписок и стремление родителей знать обо всем, что происходит в жизни ребенка, нередко воспринимаются взрослыми как проявление заботы. Однако чрезмерный контроль может не укреплять отношения, а, напротив, разрушать доверие и эмоциональную близость между родителями и детьми. О том, почему важно соблюдать баланс между родительской заботой и личной свободой ребенка, рассказала «Известиям» психолог Центра помощи в сфере ментального здоровья «Дорога возможностей» Мария Тодорова.
По словам специалиста, с точки зрения теории привязанности здоровые отношения между родителями и детьми строятся на доверии, эмоциональной близости и ощущении безопасности. Ребенок должен понимать, что взрослые готовы его выслушать, поддержать и помочь в трудной ситуации. При этом эмоциональная близость не предполагает необходимости контролировать каждый его шаг.
«Часто за стремлением родителей постоянно проверять ребенка стоит собственная тревога: страх потерять контроль над ситуацией, опасение, что с ним что-то случится, или желание уберечь от возможных ошибок. Однако взрослым важно учиться справляться со своими переживаниями самостоятельно, не перекладывая ответственность за них на детей», — заявила эксперт.
Чрезмерный контроль может восприниматься ребенком как проявление недоверия и нарушение личных границ. Постоянные требования сообщать о своем местонахождении, показывать переписки и подробно рассказывать обо всем происходящем способны вызывать раздражение, протест и желание закрыться от родителей.
При этом потребность в самостоятельности появляется задолго до подросткового возраста. По мере взросления ребенку необходимо предоставлять всё больше пространства для собственных решений, ошибок и получения личного опыта. Если родители постоянно вмешиваются в его жизнь и принимают решения вместо него, это может затруднять формирование самостоятельности, уверенности в себе и способности брать ответственность за собственные поступки.
В ответ на чрезмерный контроль дети могут грубить, замыкаться, скрывать информацию или избегать разговоров. Однако такое поведение не обязательно свидетельствует о том, что ребенок делает что-то плохое. Иногда таким образом он пытается защитить своё личное пространство и отстоять право на самостоятельность.
По мнению Тодоровой, родительский контроль не должен становиться условием близости. Важно, чтобы ребенок сам хотел делиться с родителями событиями своей жизни, рассказывать о переживаниях и обращаться за советом. Причиной для откровенности должны быть доверие и ощущение эмоциональной безопасности, а не страх наказания или очередной проверки.
Если отношения уже сопровождаются взаимными претензиями и недоверием, восстанавливать контакт важно прежде всего взрослым. Для этого необходимо постепенно отказываться от тотального контроля, учиться слышать ребёнка, уважать его личные границы и предоставлять ему возможность принимать собственные решения.
Главное, чтобы ребенок понимал: родительская любовь, принятие и поддержка не зависят от того, насколько подробно он рассказывает о своей жизни и насколько точно соответствует ожиданиям взрослых. Именно такое отношение помогает выстраивать доверительные отношения, в которых несовершеннолетний чувствует себя защищенным, но при этом имеет возможность взрослеть и становиться самостоятельным.