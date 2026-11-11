Психолог указала на опасность увлечения ИИ
Психолог Скрипачёва: общение с ИИ способно усилить одиночество
Люди всё чаще наделяют искусственный интеллект человеческими чертами и используют его как источник эмоциональной поддержки. Как рассказала практикующий психолог Елена Скрипачёва, это может усилить одиночество, изменить отношение к окружающим и сформировать зависимость.
По словам эксперта, феномен связан с тем, что люди пытаются компенсировать одиночество, очеловечивая ИИ. Информацию приводит RT.
«Для психики, в принципе, без разницы, воображение это или это реально, то есть вполне такой физиологический идёт процесс, когда активируются дофаминовые различные клетки, а дофамин — это вознаграждение, поэтому здесь и ощущение, что меня принимают, не критикуют, ведь механизмы ИИ заточены на то, что вы молодец», — пояснила она.
В долгосрочной перспективе это усиливает одиночество и меняет отношение к живым людям, отметила психолог. Поскольку ИИ постоянно хвалит, не устаёт и не спорит, у пользователей формируются повышенные ожидания и требования к реальным людям. В результате зачастую теряются навыки уступчивости и поиска компромисса, а проблемы, которые человек «решает» через ИИ, уходят глубже.
Скрипачёва подчеркнула, что ИИ — это инструмент, и при здоровом использовании проблем не возникает. Зависимость наступает, когда ИИ становится единственным источником эмоциональной поддержки и вытесняет живых людей. К её признакам она отнесла нежелание общаться с близкими, тревожность при отсутствии доступа к ИИ и обращение к нему даже по незначительным вопросам.
В зоне риска — люди с тревожностью и депрессией, а также склонные к социальной изоляции. Особенно уязвимы подростки, у которых только формируется личность: виртуальные связи искажают их представления о реальности, себе и жизни, предупредила специалист. Психолог добавила, что ИИ может быть полезен как помощник или тренажёр для конкретных задач при условии ограничения времени использования и отсутствия попыток заменить им социальные взаимодействия.
«Если без ИИ тревожно, это сигнал к тому, что здесь что-то вытеснилось: люди, увлечения, сон, движение, то есть что-то отодвинулось на второй план, и с этим надо работать», — заключила Скрипачёва.