Психолог указала на опасность увлечения ИИ

11 ноября 2026, 17:29

Психолог Скрипачёва: общение с ИИ способно усилить одиночество

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Люди всё чаще наделяют искусственный интеллект человеческими чертами и используют его как источник эмоциональной поддержки. Как рассказала практикующий психолог Елена Скрипачёва, это может усилить одиночество, изменить отношение к окружающим и сформировать зависимость.





По словам эксперта, феномен связан с тем, что люди пытаются компенсировать одиночество, очеловечивая ИИ. Информацию приводит RT.





«Для психики, в принципе, без разницы, воображение это или это реально, то есть вполне такой физиологический идёт процесс, когда активируются дофаминовые различные клетки, а дофамин — это вознаграждение, поэтому здесь и ощущение, что меня принимают, не критикуют, ведь механизмы ИИ заточены на то, что вы молодец», — пояснила она.

«Если без ИИ тревожно, это сигнал к тому, что здесь что-то вытеснилось: люди, увлечения, сон, движение, то есть что-то отодвинулось на второй план, и с этим надо работать», — заключила Скрипачёва.