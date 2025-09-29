Не просто хандра: Россиянам объяснили, почему осенью накрывает депрессия

29 сентября 2025, 15:09

Психолог Сальникова: главный виновник осенней меланхолии — смена светового дня

Фото: istockphoto/izkes

С приходом осени многие из нас чувствуют упадок сил, апатию и непреодолимое желание «впасть в спячку». Это состояние знакомо почти каждому жителю средней полосы России. Но почему оно возникает? И как понять, где граница между мимолетной хандрой и состоянием, требующим внимания?





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что главный виновник осенней меланхолии — смена светового дня. А наша физиология напрямую зависит от количества солнечного света.





«В средней полосе России большинство населения сталкивается с уменьшением солнечного дня. Это базовый фактор, который влияет в первую очередь на наше физиологическое состояние и лишь затем — на психическое. Вся наша деятельность строится по принципу психофизиологии», — объяснила она.

Мелатонин («гормон сна»): его становится больше, что вызывает сонливость и вялость.

Серотонин («гормон счастья»): его выработка снижается, что ведет к ухудшению настроения и апатии.

«День немного сокращается, и это тоже влияет. Получается двойная нагрузка на циркадные ритмы», — дополнила психолог.

«Нужно помнить, что в осенний период обостряются все психиатрические заболевания, если есть генетические наклонности или предрасположенности. Это касается не только вас самих, но и окружающих людей, что невольно влияет и на ваше состояние», — предупредила психолог.