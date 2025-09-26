Стало известно, кто из россиян получает самые низкие зарплаты

26 сентября 2025, 20:26

HeadHunter: зарплаты воспитателей стали самыми низкими в РФ в 2025 году

Фото: iStock/MelkiNimages

Зарплаты российских воспитателей стали одними из самых низких по стране в 2025 году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового сервиса hh.ru.





Отмечается, что средняя зарплата воспитателей и нянь в России составляет 47,4 тыс. рублей. При этом за последний год она поднялась на 16%.





«Среди регионов заработные платы воспитателям выше рынка сейчас готовы предложить в Москве (79,2 тыс. рублей), Сахалинской области (57,5 тыс. рублей), Якутии (56,1 тыс. рублей), Приморском крае (55,6 тыс. рублей) и Московской области (55,1 тыс. рублей)», — говорится в материале.