Стало известно, кто из россиян получает самые низкие зарплаты

HeadHunter: зарплаты воспитателей стали самыми низкими в РФ в 2025 году
Зарплаты российских воспитателей стали одними из самых низких по стране в 2025 году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу рекрутингового сервиса hh.ru.
Отмечается, что средняя зарплата воспитателей и нянь в России составляет 47,4 тыс. рублей. При этом за последний год она поднялась на 16%.
«Среди регионов заработные платы воспитателям выше рынка сейчас готовы предложить в Москве (79,2 тыс. рублей), Сахалинской области (57,5 тыс. рублей), Якутии (56,1 тыс. рублей), Приморском крае (55,6 тыс. рублей) и Московской области (55,1 тыс. рублей)», — говорится в материале.
Однако при низких зарплатах дефицита с воспитателями в России нет. По данным пресс-службы hh.ru, на одну вакансию приходится семь резюме. Тем не менее в некоторых регионах наблюдается напряженная ситуация с кадрами.
Работодатели требуют от кандидатов знать основы детской психологии, грамотную речь, любовь к детям, навыки межличностного общения, а также умение работать в команде и коллективе. В некоторых дошкольных учреждениях необходимо знание английского языка и умение готовить.