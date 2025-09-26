«Стратегия идеального ухода»: Психоаналитик раскрыла новые подробности развода Дибровых

26 сентября 2025, 18:51

Психоаналитик Смолярчук: Дибров разводится красиво для своего пиара

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

В ситуации с разводом Дмитрия Диброва и Полины многие видят лишь скандал и предательство. Однако, если присмотреться повнимательнее, становится ясно: один из самых интеллигентных и дальновидных ведущих страны проводит не вынужденный, а тщательно спланированный стратегический маневр.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что на самом деле инициатива развода исходит не от Полины.





«Вряд ли человек такого ума и опыта, как Дибров, позволил бы ситуации развиваться стихийно. Он умный, дальновидный, и, скорее всего, давно предполагал, что совершил ошибку. Теперь Дмитрий не просто уходит, а проводит виртуозную операцию по спасению и приумножению своего главного капитала — репутации», — сказала она.

«Ни единого публичного упрека, никакого раздела «барахла». Он нарочито ведет себя как джентльмен, превращая личную драму в публичный спектакль о силе духа. Когда он просит Полину рассказать детям о разводе — это хитрый и очень умный шаг, где он побуждает ее взять на себя ответственность за этот позор», — объяснила Смолярчук.

«Эта история сделает его еще привлекательнее. Он не будет себя утруждать поиском, потому что через время к нему выстроится очередь из женщин. Дибров использует развод как инструмент, чтобы возвести свой образ до уровня современного дворянина, вышедшего из грязной истории без единого пятна», — заключила собеседница.