«Не просто книги»: Психолог объяснил, почему зумеры выбирают библиотеки вместо кофеен и шумных вечеринок
Тишина становится новым трендом. Пока одни привыкли работать в многолюдных кофейнях под звон чашек и гул голосов, московские зумеры массово перебираются в читальные залы. Видео с ноутбуками на фоне старинных стеллажей завирусились в соцсетях, превратив библиотеки из места для хранения книг в модное пространство для учёбы, работы и даже знакомств. В чём феномен этой «тихой революции» и надолго ли она?
Психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» объяснил, что всплеск интереса к читальным залам — это закономерная реакция на перенасыщение общением. Современный ритм жизни, мессенджеры и социальные сети привели к усталости от шума и постоянного контакта с людьми.
«За последнее время все люди очень много общались, переписывались, было много шума. И это привело к усталости от общения. Сейчас люди ценят тишину, состояние, когда нет шумных компаний рядом», — сказал он.
По словам эксперта, библиотека даёт редкую возможность побыть наедине с собой, а особая поведенческая модель, принятая в этих местах (тихий разговор, уважение личного пространства), помогает ментально восстановиться.
«В библиотеке всегда требуется определённая поведенческая модель. Люди, если говорят, то шёпотом, не нарушают пространство друг друга. Там нет громких криков. Это помогает человеку ментально отдохнуть. В хорошем смысле, там есть где спрятаться психологически», — пояснил психолог.
Он добавил, что для молодого поколения поход в библиотеку — это ещё и способ коммуникации, подходящий даже для самых интровертных натур, своеобразный «ценностный фильтр».
«Это способ найти близкого человека по типажу. Туда нужно идти осознанно. Интроверты любят читать, заниматься настольными играми, собирать пазлы. Для них библиотека — идеальное место, чтобы уединиться, отдохнуть и узнать что-то новое. Кроме того, сам формат городских библиотек за последние годы кардинально изменился, что сделало их привлекательными даже для продвинутой цифровой аудитории», — отметил Ланг.
Собеседник признался, что тренд, заданный зумерами, выполнил важную функцию: напомнил многим взрослым о существовании библиотек, которые, как выяснилось, не только не закрылись, но и успешно функционируют в новом формате.
«Возможно, через полгода зумеры переключатся на что-то новое — это в их природе искать новизну. Однако главный результат уже достигнут: миллениалы и старшее поколение заново открыли для себя библиотеки, и для многих из них этот поход войдёт в привычку», — резюмировал психолог.