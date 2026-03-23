«Не просто книги»: Психолог объяснил, почему зумеры выбирают библиотеки вместо кофеен и шумных вечеринок

23 марта 2026, 17:07

Психолог Ланг: зумеры выбирают библиотеки для тишины

Тишина становится новым трендом. Пока одни привыкли работать в многолюдных кофейнях под звон чашек и гул голосов, московские зумеры массово перебираются в читальные залы. Видео с ноутбуками на фоне старинных стеллажей завирусились в соцсетях, превратив библиотеки из места для хранения книг в модное пространство для учёбы, работы и даже знакомств. В чём феномен этой «тихой революции» и надолго ли она?





Психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» объяснил, что всплеск интереса к читальным залам — это закономерная реакция на перенасыщение общением. Современный ритм жизни, мессенджеры и социальные сети привели к усталости от шума и постоянного контакта с людьми.





«За последнее время все люди очень много общались, переписывались, было много шума. И это привело к усталости от общения. Сейчас люди ценят тишину, состояние, когда нет шумных компаний рядом», — сказал он.

«В библиотеке всегда требуется определённая поведенческая модель. Люди, если говорят, то шёпотом, не нарушают пространство друг друга. Там нет громких криков. Это помогает человеку ментально отдохнуть. В хорошем смысле, там есть где спрятаться психологически», — пояснил психолог.

«Это способ найти близкого человека по типажу. Туда нужно идти осознанно. Интроверты любят читать, заниматься настольными играми, собирать пазлы. Для них библиотека — идеальное место, чтобы уединиться, отдохнуть и узнать что-то новое. Кроме того, сам формат городских библиотек за последние годы кардинально изменился, что сделало их привлекательными даже для продвинутой цифровой аудитории», — отметил Ланг.

«Возможно, через полгода зумеры переключатся на что-то новое — это в их природе искать новизну. Однако главный результат уже достигнут: миллениалы и старшее поколение заново открыли для себя библиотеки, и для многих из них этот поход войдёт в привычку», — резюмировал психолог.