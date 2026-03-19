«Слушать себя»: Психолог рассказала, как побороть желание всем нравиться и угождать

19 марта 2026, 13:52

Психолог Кардиакос: людям нужно уметь отказывать, этот навык стоит тренировать

В соцсетях активно распространяется понятие «people pleasure» — «комфортные люди». Специалисты утверждают, что такие люди зачастую не понимают своих чувств и желаний, для них важно одобрение со стороны окружающего мира. Это качество мешает им жить полной жизнью.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, чем «комфортные люди» вредят самим себе.





«У таких людей очень много социальных эмпатических качеств, но плохо развиты границы. Из-за этого они всем уступают, сглаживают углы, создают вокруг себя тех, кто менее инициативен, потому что хотят все сделать самостоятельно, чтобы угодить. Это то же самое, как эмпат притягивает нарцисса. Он для него магнетично интересен, потому что в нем много эмоций, а нарциссу этого не хватает», — сказала эксперт.

«Такие люди себя сильно винят, что кому-то отказали. Но это умение стоит тренировать. То есть нужно выдержать сначала один какой-то дискомфорт и развивать в себе понимание собственных желаний. Это поможет вернуться к себе. Ведь самое грустное в этом понятии, что перед нами не живой человек, а его роль понимающего, всегда удобного и немного "беспроблемного"», — резюмировала Кардиакос.