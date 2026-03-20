Детский психолог развеяла мифы о влиянии братьев и сестер на личность ребенка

20 марта 2026, 14:53

Психолог Дугенцова: на личность ребенка влияют родители, а не братья и сестры

Фото: iStock/Erstudiostok

Наличие или отсутствие братьев и сестер вносит свою лепту в развитие личности ребенка, однако намного большую роль играет поведение родителей. Об этом рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей психолог уточнила, что влияние количества детей на становление личности есть, однако оно незначительно. Основную роль в этом вопросе играет стиль воспитания, который выбирают родители, а также эмоционального климата в семье.





«Наличие братьев или сестер и порядок по старшинству действительно может сказаться на личностном развитии ребенка. Так, у единственных детей часто лучше развита речь и академические навыки, поскольку они больше общаются со взрослыми. А дети из многодетных семей раньше учатся разрешать конфликты и сотрудничать друг с другом, благодаря чему они быстрее развиваются в коммуникативном плане», — отметила Дугенцова.