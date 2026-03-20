Детский психолог развеяла мифы о влиянии братьев и сестер на личность ребенка
Психолог Дугенцова: на личность ребенка влияют родители, а не братья и сестры
Наличие или отсутствие братьев и сестер вносит свою лепту в развитие личности ребенка, однако намного большую роль играет поведение родителей. Об этом рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей психолог уточнила, что влияние количества детей на становление личности есть, однако оно незначительно. Основную роль в этом вопросе играет стиль воспитания, который выбирают родители, а также эмоционального климата в семье.
«Наличие братьев или сестер и порядок по старшинству действительно может сказаться на личностном развитии ребенка. Так, у единственных детей часто лучше развита речь и академические навыки, поскольку они больше общаются со взрослыми. А дети из многодетных семей раньше учатся разрешать конфликты и сотрудничать друг с другом, благодаря чему они быстрее развиваются в коммуникативном плане», — отметила Дугенцова.
Она добавила, что старшие дети обычно добиваются успехов из-за того, что чаще берут на себя ответственность, а родители активно в них вкладываются. Младшие, как правило, вырастают более гибкими, социальными и эмоционально уравновешенными.
Однако все эти закономерности легко перебиваются воспитанием, подчеркнула Дугенцова. Так, по ее словам, в разных семьях средний ребенок может вырасти активным, социальным и уверенным в себе или, наоборот, забитым и тревожным.
Кроме того, единственный ребенок в семье не обязательно станет эгоистом, опровергла стереотипы психолог. Она пояснила, что так происходит, потому родители делают акцент на наследнике, а не из-за наличия или отсутствия братьев и сестер.