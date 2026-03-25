«Точно нужно»: Врач рассказал, когда необходимо весной наносить крем SPF
Мы привыкли думать, что солнце становится опасным только в июльский зной. Однако, как отмечает эксперт, самые коварные ожоги подстерегают нас именно в начале сезона.
Врач-дерматовенеролог Ксения Матюхова в беседе с «Радио 1» заявила, что апрель и май — самые коварные месяцы.
«Солнце ещё не печёт по-летнему, нет ощущения опасности, но ультрафиолетовый индекс уже может подниматься до 4–5 в дневные часы. Кожа после зимы — светлая, без защитного загара, вот и получаются первые ожоги сезона», — предупредила она.
Спорить с необходимостью SPF многие перестали, но вопрос «надевать или не надевать?» остаётся. По словам эксперта, главный ориентир — не погода за окном, а цифры в телефоне.
«Я призываю всех ориентироваться на один фактор, который точно скажет нам, нужно ли наносить средства с СПФ или нет. Это индекс ультрафиолета. Нужно открыть и посмотреть», — посоветовала дерматовенеролог.
Шкала UV-индекса:
- 0–2: защита не требуется;
- 3–5 (умеренный): наносить SPF уже нужно;
- 6–7 (высокий): крем обязателен;
- 8–10 (очень высокий): лучше избегать солнца;
- 11 и выше (экстремальный): появляться на улице опасно.