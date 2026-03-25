«Точно нужно»: Врач рассказал, когда необходимо весной наносить крем SPF

25 марта 2026, 13:25

Врач Матюхова: весной наносить крем SPF нужно, исходя из индекса ультрафиолета

Мы привыкли думать, что солнце становится опасным только в июльский зной. Однако, как отмечает эксперт, самые коварные ожоги подстерегают нас именно в начале сезона.





Врач-дерматовенеролог Ксения Матюхова в беседе с «Радио 1» заявила, что апрель и май — самые коварные месяцы.





«Солнце ещё не печёт по-летнему, нет ощущения опасности, но ультрафиолетовый индекс уже может подниматься до 4–5 в дневные часы. Кожа после зимы — светлая, без защитного загара, вот и получаются первые ожоги сезона», — предупредила она.

«Я призываю всех ориентироваться на один фактор, который точно скажет нам, нужно ли наносить средства с СПФ или нет. Это индекс ультрафиолета. Нужно открыть и посмотреть», — посоветовала дерматовенеролог.