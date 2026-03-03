Москвичка отсудила у косметологов почти миллион рублей за обещания молодости
Жительница Москвы обратилась в суд после курса косметологических процедур и добилась компенсации. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», пациентка клиники «Бьюти Ленд» из района Чертаново заплатила за услуги около 500 тысяч рублей.
Сотрудники клиники убедили женщину, что процедуры помогут омолодить кожу, и предложили скидку. Поскольку у москвички не было сразу всей суммы, администрация предложила ей рассрочку. Работники помогли пациентке оформить кредиты в нескольких банках и микрофинансовых организациях.
После прохождения процедур россиянка не заметила обещанного результата, при этом проценты по займам продолжали начисляться. Пациентка направила руководству клиники заявление с просьбой скорректировать план лечения, но получила отказ. Тогда она подала иск в суд.
Судья обязал клинику вернуть стоимость услуг, проценты и штраф — всего 940 148 рублей. «Бьюти Ленд» закрылась, а отзывы указывают на то, что истица оказалась не единственной обманутой пациенткой.
