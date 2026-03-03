Москвичка отсудила у косметологов почти миллион рублей за обещания молодости

03 марта 2026, 17:34

Жительница Москвы отсудила у косметологической клиники более 900 тысяч рублей

Фото: Istock/Lacheev

Жительница Москвы обратилась в суд после курса косметологических процедур и добилась компенсации. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», пациентка клиники «Бьюти Ленд» из района Чертаново заплатила за услуги около 500 тысяч рублей.