Пластический хирург ответил, как после косметолога не попасть в операционную

16 марта 2026, 16:03

Пластический хирург Алексанян: ошибки косметологов могут вызвать последствия

Фото: istockphoto/DuxX

Косметология — направление медицины, где цена ошибки особенно высока. Для безопасной работы нужны знания анатомии, физиологии и понимание эстетических пропорций. Однако в последние годы все чаще встречаются случаи, когда процедуры выполняют люди без достаточной подготовки, а последствия приходится исправлять уже хирургам.





Профессор Тигран Алексанян, главный врач клиники Art Plastic, в комментарии RuNews24.ru назвал одной из наиболее опасных ошибок некорректное применение филлеров на основе гиалуроновой кислоты. По его словам, при введении таких препаратов в область носа существует риск сосудистых осложнений, вплоть до некроза тканей.





«Некроз — это процесс отмирания клеток, который может возникнуть в результате неправильного введения препарата или его избытка. В таких случаях требуется вмешательство пластического хирурга для восстановления нормального состояния тканей», — пояснил эксперт.