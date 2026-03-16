Пластический хирург ответил, как после косметолога не попасть в операционную

Пластический хирург Алексанян: ошибки косметологов могут вызвать последствия
Косметология — направление медицины, где цена ошибки особенно высока. Для безопасной работы нужны знания анатомии, физиологии и понимание эстетических пропорций. Однако в последние годы все чаще встречаются случаи, когда процедуры выполняют люди без достаточной подготовки, а последствия приходится исправлять уже хирургам.
Профессор Тигран Алексанян, главный врач клиники Art Plastic, в комментарии RuNews24.ru назвал одной из наиболее опасных ошибок некорректное применение филлеров на основе гиалуроновой кислоты. По его словам, при введении таких препаратов в область носа существует риск сосудистых осложнений, вплоть до некроза тканей.
«Некроз — это процесс отмирания клеток, который может возникнуть в результате неправильного введения препарата или его избытка. В таких случаях требуется вмешательство пластического хирурга для восстановления нормального состояния тканей», — пояснил эксперт.
Не менее распространены проблемы при контурной коррекции лица. Когда филлер вводят не в тот слой или в неверном объеме, под кожей могут формироваться заметные «комки», появляются асимметрия и деформация контуров. Как отмечает профессор, подобное чаще происходит из‑за недостатка обучения и попыток брать на себя сложные манипуляции без нужной квалификации.
Алексанян также считает, что в ряде случаев рациональнее решать эстетическую задачу хирургическим путем. Например, выполнить ринопластику или подтяжку лица, чем регулярно делать инъекции, которые могут дать непредсказуемый результат и привести к осложнениям.
Отдельно эксперт напомнил о последствиях ранее популярных методик — в частности, «золотых нитей». Со временем они способны вызывать выраженные рубцовые изменения. Их удаление и восстановление нормальной структуры тканей, по словам хирурга, часто представляет собой сложную задачу и может потребовать дополнительных вмешательств для улучшения внешнего вида.
Профессор подчеркивает — проблема усугубляется тем, что часть «косметологов» ограничиваются краткосрочными курсами, не имея полноценного медицинского образования. Формально называя себя специалистами, они выполняют процедуры, которые должны проводить только врачи соответствующего профиля — врач-косметолог, дерматолог. Собеседник добавляет, что переход в косметологию без профильной подготовки, даже при наличии другого медицинского диплома, может закончиться тяжелыми последствиями.
По мнению Алексаняна, действующих мер ответственности за несанкционированную практику недостаточно, а контроль должен быть строже. При этом он напоминает, что многое зависит и от самих клиентов — перед процедурой важно проверить образование и опыт специалиста, а также изучить реальные отзывы и репутацию клиники.
Вывод, к которому приходит медик, прост — ошибки в косметологии способны привести к серьезным осложнениям, и иногда единственным способом исправить ситуацию становится операция. Чтобы минимизировать риски, обращаться следует только к квалифицированным профессионалам, которые могут обеспечить безопасность и качество лечения.