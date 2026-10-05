«Не просто привычка»: Врач объяснила, почему люди скрипят зубами во сне и чем это опасно

05 октября 2026, 12:04

Врач Дьячкова: люди скрипят зубами во сне из-за сбоя в организме

Фото: iStock/Piyapong Thongcharoen

Скрежет зубами во сне — явление, знакомое многим не понаслышке: одни замечают его у себя, других будят этим звуком партнёры. За этим, казалось бы, безобидным симптомом стоит бруксизм — непроизвольное сжатие и трение зубов, которое может годами разрушать эмаль, вызывать головные боли и мешать полноценному сну.





Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова в беседе с «Радио 1» заявила, что бруксизм — это не просто привычка скрипеть зубами во сне, а симптом гипертонуса жевательных мышц, нарушения прикуса, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, стресса, тревоги, нарушения сна, иногда — последствия лишнего веса или дыхательные проблемы.





«Организм действительно нередко пытается что-то сказать. Если не обращать внимания, последствия накапливаются: стирается эмаль, появляются сколы, повышенная чувствительность зубов, боли в челюсти, головные боли, нарушается сон. Поэтому проблему нельзя запускать. Обратитесь в клинику, где стоматологи профессионально занимаются бруксизмом», — сказала она.

«Бруксизм — это не слабость характера и не "просто привычка", с которой нужно смириться. Это распространенная медицинская ситуация, и сегодня есть эффективные подходы. Практически всегда лечение длительное и требует пересморта образа жизни. Защитная капа (сплинт) помогает сохранить зубы, но не всегда устраняет причину, поэтому лечение подбирается индивидуально. Вы не одни, и с этим можно работать», — подчеркнула ортодонт.

«Не откладывайте: начните с консультации стоматолога, который занимается дисфункцией ВНЧС и бруксизмом», — резюмировала Дьячкова.