Стоматолог предупредил о риске фибромы из-за привычки кусать щеки

18 сентября 2026, 08:10

Врач Лысенков: привычка кусать щеки может привести к травматической фиброме

Фото: iStock/SbytovaMN

Стоматолог-терапевт и пародонтолог Павел Лысенков предупредил, что регулярное прикусывание внутренней стороны щеки способно вызвать хроническое воспаление слизистой. Постоянные повреждения иногда приводят к появлению травматической фибромы — плотного доброкачественного разрастания ткани.