Стоматолог предупредил о риске фибромы из-за привычки кусать щеки
Стоматолог-терапевт и пародонтолог Павел Лысенков предупредил, что регулярное прикусывание внутренней стороны щеки способно вызвать хроническое воспаление слизистой. Постоянные повреждения иногда приводят к появлению травматической фибромы — плотного доброкачественного разрастания ткани.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист «СМ-Стоматологии» пояснил, что единичная травма во время приема пищи обычно быстро проходит. Однако при частом воздействии на один участок слизистая не успевает восстановиться. На месте повреждения возникают болезненные ранки или язвы, а горячая, кислая и острая еда усиливает жжение.
При длительном раздражении поверхность щеки становится шероховатой и неровной, иногда на ней появляются светлые участки. Любое уплотнение в полости рта требует осмотра у стоматолога, подчеркнул Лысенков.
Причиной проблемы способна стать неосознанная привычка, связанная с тревогой, напряженной работой или скукой. Травму порой провоцируют острый край зуба, дефект пломбы либо неудобная ортопедическая конструкция. Врач посоветовал сначала устранить источник раздражения, иначе ранка будет возникать снова.
На время заживления стоит исключить грубую, слишком горячую, кислую и острую пищу. Зубы лучше чистить мягкой щеткой, не пытаясь отрывать неровные края слизистой. Если остановить привычку самостоятельно не удается, помощь может оказать психолог или психотерапевт.
Лысенков призвал не откладывать визит к стоматологу, если язва сохраняется свыше трех недель, уплотнение увеличивается или во рту остается стойкое белое либо красное пятно.
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