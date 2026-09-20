Мальчик лечил зубы в стоматологии и умер

20 сентября 2026, 16:33

Четырехлетний мальчик умер после лечения зубов в Екатеринбурге

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту гибели малолетнего мальчика после стоматологического лечения в частной клинике. Об инциденте сообщает издание E1.





По информации источника, у ребенка диагностировали пульпит и множественный кариес. Несколько специалистов рекомендовали провести лечение сразу нескольких зубов, поскольку маленькому пациенту сложно долго находиться в кресле.



В одной из частных клиник мать ребенка попросили предоставить заключение о состоянии здоровья мальчика. Все необходимые анализы сдали, заключение получили. Поскольку процедура должна была продлиться около трех часов, женщина покинула медицинское учреждение.



Позже ей позвонили из стоматологии и сообщили, что ребенка увезли в больницу прямо с операционного стола. Мальчик находился в тяжелом состоянии, и его доставили в реанимацию.



Как стало известно, маленький пациент пережил две остановки сердца и инфаркт. У него диагностировали гипоксию и пневмоторакс.





«Мне объяснили, что в стоматологии было упущено самое ценное время, когда еще можно было спасти ребенка», — рассказала мать погибшего.