Мальчик лечил зубы в стоматологии и умер
В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту гибели малолетнего мальчика после стоматологического лечения в частной клинике. Об инциденте сообщает издание E1.
По информации источника, у ребенка диагностировали пульпит и множественный кариес. Несколько специалистов рекомендовали провести лечение сразу нескольких зубов, поскольку маленькому пациенту сложно долго находиться в кресле.
В одной из частных клиник мать ребенка попросили предоставить заключение о состоянии здоровья мальчика. Все необходимые анализы сдали, заключение получили. Поскольку процедура должна была продлиться около трех часов, женщина покинула медицинское учреждение.
Позже ей позвонили из стоматологии и сообщили, что ребенка увезли в больницу прямо с операционного стола. Мальчик находился в тяжелом состоянии, и его доставили в реанимацию.
Как стало известно, маленький пациент пережил две остановки сердца и инфаркт. У него диагностировали гипоксию и пневмоторакс.
«Мне объяснили, что в стоматологии было упущено самое ценное время, когда еще можно было спасти ребенка», — рассказала мать погибшего.Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Отец мальчика не успел попрощаться с сыном, так как находится на фронте.
По словам матери, в клинике длительное время отказывались предоставлять видео из операционной. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют следователи.