Врач Никифорова посоветовала принимать витамин D вместе с пищей с жирами

12 октября 2026, 07:14

Фото: iStock/NATALIA KHIMICH

Врач-терапевт Яна Никифорова заявила, что с приходом осени синтез витамина D в организме сокращается. Она подчеркнула: самостоятельно назначать себе высокие дозировки препарата не стоит.