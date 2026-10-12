Врач Никифорова посоветовала принимать витамин D вместе с пищей с жирами
Врач-терапевт Яна Никифорова заявила, что с приходом осени синтез витамина D в организме сокращается. Она подчеркнула: самостоятельно назначать себе высокие дозировки препарата не стоит.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист «СМ-Клиника» в Рязани пояснила, что на выработку витамина влияет уровень ультрафиолета определенного спектра. Осенью световой день уменьшается, солнце располагается ниже, а одежда закрывает большую часть кожи. Особенно заметна эта проблема в северных районах.
Часть витамина D человек получает из еды. Его источниками служат жирная рыба, желтки, печень трески и продукты с дополнительным обогащением. Однако рацион не всегда покрывает суточную потребность, отметила медик.
Решение о профилактическом приеме зависит от возраста, особенностей питания, места проживания, образа жизни и общего самочувствия. Лечебные дозы применяют при подтвержденном дефиците или отдельных заболеваниях. Их должен подбирать врач.
Никифорова напомнила, что витамин D растворяется в жирах. Препарат лучше принимать во время приема пищи, где есть немного жиров: с яйцами, рыбой, кисломолочными продуктами, орехами или блюдами с растительным маслом. Время суток значения не имеет, гораздо важнее регулярность.
Врач не советует без показаний добавлять к витамину D кальций, магний или К2. Избыток кальция на фоне высоких доз может навредить организму. Передозировка витамина D способна вызвать тошноту, слабость, сбои сердечного ритма, рост уровня кальция и проблемы с почками.
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