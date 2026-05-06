Дерматолог предупредил о риске возникновения фотодерматита весной
Аллерголог Щепеляев: Весной и летом важно использовать солнцезащитный крем
Весной у многих людей может возникать фотодерматит, который проявляется зудом, красными пятнами на коже и отеком век. Об этом предупредил аллерголог Скандинавского центра здоровья Даниил Щепеляев.
По его словам, важно наносить солнцезащитный крем за 20 минут до выхода на улицу и обязательно обновлять его каждые два часа. Веки необходимо защищать темными очками с маркировкой UV400.
Щепеляев посоветовал обратиться к дерматологу, если сыпь не проходит, мокнет и болит, поднимается температура тела, а отек век мешает открывать глаза.
«Врач подберет антигистаминные препараты, при тяжелых случаях — короткий курс гормональных мазей, направит на анализы, чтобы понять, нет ли скрытого фотосенсибилизатора или системной болезни», — уточнил врач в разговоре с RT.
Он призвал не заниматься самолечением и не использовать для этого народные методы, чтобы не усугубить состояние кожи и не затянуть процесс восстановления.