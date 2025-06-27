В НИКИ детства помогли брату и сестре с тяжелым атопическим дерматитом

27 июня 2025, 10:34

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В отделение аллергологии и иммунологии Научно-исследовательского клинического института детства поступили брат и сестра трех и четырех лет с выраженными проявлениями тяжелого атопического дерматита. У детей отмечались сильный зуд, сухость и покраснение кожи, а также уплотненные воспаленные участки, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Специалисты оперативно провели расширенную аллергодиагностику и комплексное обследование, включая анализы крови. Пациентам была назначена комбинированная терапия: курс ультрафиолетовой фототерапии, системное и местное лечение, направленное на снятие воспаления и борьбу с вторичным инфицированием кожи.



После начала терапии выраженность кожных высыпаний значительно снизилась, зуд прошел, и дети начали спокойно спать.





«Болезнь у наших маленьких пациентов не была вызвана аллергией. В данном случае у детей была нарушена защитная функция верхнего слоя кожи и все повреждающие факторы – жёсткая вода, пот, одежда из синтетических, материалов и любой инфекционный агент могли являться провоцирующим фактором для развития и длительного поддержания воспаления при атопическом дерматите», — сообщила врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко.

С учетом тяжести состояния детям также оказали высокотехнологичную медицинскую помощь — была начата таргетная терапия с использованием генно-инженерного биологического препарата. Через месяц малыши вновь посетят НИКИ детства для контроля эффективности лечения и получения дальнейших рекомендаций.

