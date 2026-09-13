Травля в школе, тайна ухода из «Ералаша» и отказ от брака: почему Александр Лойе так и не завел семью?
Александру Лойе давно известен нескольким поколениям зрителей по роли конопатого хулигана Вовы Сидорова из легендарной рекламы «Херши-колы» и десяткам сюжетов киножурнала «Ералаш». Этот рыжий мальчишка когда-то был главным символом детского юмора на постсоветском пространстве — его узнавали на улицах, цитировали, обожали. Но шли годы, и огненные локоны сменились лысиной, а всесоюзная слава — второстепенными ролями. Подробности о жизни звезды юмористического журнала читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра ЛойеАлександр Лойе родился 26 июля 1983 года в Москве, в самой обычной семье, далекой от мира кино. Его мать работала программистом в научно-исследовательском институте, а редкую фамилию и огненно-рыжий цвет волос будущий актер унаследовал от прадеда — обрусевшего немца Эрнста Лоэ, который когда-то приехал учиться в Санкт-Петербург и остался в России навсегда. Родители Саши развелись вскоре после его рождения, поэтому он и старшая сестра Ольга росли с матерью.
В кино Лойе попал абсолютно случайно. В 1988 году пятилетний Саша отдыхал с мамой в подмосковном санатории, неподалеку от которого шли съемки приключенческой драмы «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Ассистент режиссера заметил среди любопытствующих ярко-рыжего конопатого мальчишку и предложил ему эпизодическую роль дворового мальчика. Саша справился настолько органично, что кадры с его участием оставили в фильме, а самого мальчика порекомендовали коллегам. Так началась карьера, которая вскоре превратила ребенка в главного добытчика семьи.
Настоящая слава обрушилась на Лойе после приглашения в «Ералаш». Борис Грачевский, увидев мальчика в «Дубровском», сразу оценил его потенциал. Когда мама Саши узнала, что за один съемочный день сыну предлагают сумму, превышающую ее месячный оклад в НИИ, сомнения отпали — она уволилась с работы, чтобы стать для сына и гримером, и костюмером, и администратором, и главным защитником.
В 1993 году десятилетний Лойе снялся в рекламе газировки «Херши-кола» и получил фантастический по тем временам гонорар — около тысячи долларов. Мальчик не потратил на себя ни копейки: он привел маму в магазин бытовой техники и купил стиральную машину-автомат, чтобы избавить ее от бесконечной ручной стирки.
Всего за годы работы в «Ералаше» Александр снялся в десятках выпусков — «Научи меня плохому!», «Поединок», «Друзья», «Мокрое дело», «Лютики-цветочки», «Прогулка», «Кто там?» и многих других. Его фильмография насчитывает более тридцати ролей в кино и на телевидении, среди которых «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Грозовые ворота», «Пять невест», «Операция «Карпаты»» и «Челюскин. Первые». В 2014 году Лойе получил специальный приз на XV Международном телекинофоруме «Вместе» — «За яркое воплощение на экране образов наших современников».
Однако за кадром жизнь юного актера была далеко не такой радужной, как на экране. В школе рыжие волосы, веснушки и всесоюзная популярность стали поводом для ежедневных издевательств. Одноклассники дразнили его цитатами из «Ералаша», прятали вещи, запирали в туалетах и провоцировали драки. Эта травля оставила настолько глубокий след, что после получения аттестата Александр больше никогда не переступал порог родной школы и не приходил на встречи выпускников.
Личная жизнь ЛойеЛичная жизнь Александра Лойе — тема, которую он сам предпочитает не поднимать. Актер признается, что с юности засматривался на эффектных и известных женщин, но трезво оценивал свои шансы: такие спутницы обычно выбирают состоятельных мужчин, способных решать любые проблемы. Себя Александр никогда не считал брутальным мачо. В его жизни случались романы, но ни один из них не привел к созданию семьи.
С годами Лойе выработал стойкое неприятие самого института брака. Наблюдая за женатыми друзьями, большинство из которых пережили тяжелые разводы, он пришел к выводу, что долгие отношения — это иллюзия.
«Через два года всё всем надоедает. Я не знаю ни одной пары, кто прожил бы вместе больше двух-трех лет. Жениться для того, чтобы поиграть в любовь, поиграть в свадьбу, родить ребенка, который потом будет никому не нужен? И жить, добиваясь каких-то встреч, платя алименты, выслушивать, какой ты и каким ты должен быть? Я не хочу», — заявлял актер в интервью KP.ru.Перед его глазами был и пример собственных родителей, чей брак продлился двенадцать лет, но все равно распался.
Сегодня 43-летний Александр Лойе по-прежнему живет в одной квартире с матерью. Он объясняет это просто:
«Купить отдельное жилье — не проблема. Но пока у меня нет собственной семьи, я нужен здесь».Актер трогательно заботится о здоровье и быте самого близкого человека, и его совершенно не тяготит одиночество — наедине с собой ему никогда не бывает скучно. Его главные отдушины — тихая рыбалка на подмосковных озерах в компании проверенных детских друзей и вечера с семьей, включая сестру и любимую племянницу.
Конфликт с ГрачевскимУход Александра Лойе из «Ералаша» после 1993 года долгие годы оставался одной из главных загадок для поклонников киножурнала. Рыжий мальчишка, ставший лицом проекта, внезапно исчез с экранов. Лишь спустя годы актер приоткрыл завесу тайны, и причина оказалась далеко не творческой.
«Борис Юрьевич в какой-то момент стал строить из "Ералаша" бизнес, что было в те времена абсолютно логично и закономерно. И стал по-другому строить отношения с людьми. В моем случае Борис Юрьевич решил мне сообщить, кто меня вывел в люди и кому я всем обязан. Видимо, решив меня тоже приватизировать. Поскольку нужной реакции он не получил, звонков мне больше не поступало», — рассказывал Лойе в интервью «Аргументам и фактам».Сам Борис Грачевский, скончавшийся в 2021 году, придерживался иной версии. В своих интервью он утверждал, что Лойе просто «зазвездился» и «кончился как артист». Публичного выяснения отношений не последовало, но осадок остался.
«Я всегда говорил, не надо выяснять, кто кому что сказал. Правды все равно не найдешь. Что там было, знал он и знаю я. А судить надо по делам, и пусть каждый сам делает вывод», — сдержанно комментировал Александр, когда тема конфликта всплывала вновь.
Этот разрыв, впрочем, не стал для Лойе творческой катастрофой. Он поступил в ГИТИС, затем перевелся в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, которое окончил в 2006 году. Амплуа «рыжего мальчика из «Ералаша» постепенно уступало место ролям совсем иного плана: сержант Гольдин в военной драме «Грозовые ворота», капитан Мазаев в комедии «Пять невест», вор по кличке Чума в приключенческом сериале «Операция «Карпаты»». Актер сознательно уходил от образа, который когда-то сделал его знаменитым.
Как сейчас живет артистВопреки распространенному мнению, Александр Лойе не исчез из профессии. Проекты с его участием выходят ежегодно, другое дело, что сам актер давно перестал гнаться за главными ролями и красными дорожками. В 2025 году на экраны вышли сразу несколько картин с его участием: комедия «Чудо», детектив «Операция «Карпаты» 2» и историческая драма «Челюскин. Первые». В 2026 году актер активно снимается в картинах «Трудный ребёнок» и «Обратная сторона медали».
Сам Лойе, кажется, совершенно не переживает из-за отсутствия громких премьер и светских выходов. В свои 43 года он ведет размеренный образ жизни: не заводит блогов, не посещает тусовки и бережно хранит личное пространство от посторонних глаз.