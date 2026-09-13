13 сентября 2026, 18:04

Александр Лойе (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Александру Лойе давно известен нескольким поколениям зрителей по роли конопатого хулигана Вовы Сидорова из легендарной рекламы «Херши-колы» и десяткам сюжетов киножурнала «Ералаш». Этот рыжий мальчишка когда-то был главным символом детского юмора на постсоветском пространстве — его узнавали на улицах, цитировали, обожали. Но шли годы, и огненные локоны сменились лысиной, а всесоюзная слава — второстепенными ролями. Подробности о жизни звезды юмористического журнала читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Лойе Личная жизнь Лойе Конфликт с Грачевским Как сейчас живет артист



Биография Александра Лойе

Александр Лойе (Фото: скриншот т/ж «Ералаш»)

Личная жизнь Лойе

«Через два года всё всем надоедает. Я не знаю ни одной пары, кто прожил бы вместе больше двух-трех лет. Жениться для того, чтобы поиграть в любовь, поиграть в свадьбу, родить ребенка, который потом будет никому не нужен? И жить, добиваясь каких-то встреч, платя алименты, выслушивать, какой ты и каким ты должен быть? Я не хочу», — заявлял актер в интервью KP.ru.

Александр Лойе (Фото: Instagram*@ alexander_loye)

«Купить отдельное жилье — не проблема. Но пока у меня нет собственной семьи, я нужен здесь».

Конфликт с Грачевским

«Борис Юрьевич в какой-то момент стал строить из "Ералаша" бизнес, что было в те времена абсолютно логично и закономерно. И стал по-другому строить отношения с людьми. В моем случае Борис Юрьевич решил мне сообщить, кто меня вывел в люди и кому я всем обязан. Видимо, решив меня тоже приватизировать. Поскольку нужной реакции он не получил, звонков мне больше не поступало», — рассказывал Лойе в интервью «Аргументам и фактам».

«Я всегда говорил, не надо выяснять, кто кому что сказал. Правды все равно не найдешь. Что там было, знал он и знаю я. А судить надо по делам, и пусть каждый сам делает вывод», — сдержанно комментировал Александр, когда тема конфликта всплывала вновь.

Александр Лойе (Фото: Instagram*@ alexander_loye)

Как сейчас живет артист

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