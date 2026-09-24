Полиция задержала трех подростков за угрозы школам

24 сентября 2026, 21:20

Telegraaf: в Нидерландах задержали трех подростков за угрозы школам

Фото: iStock/DutchScenery

В Нидерландах задержали трех подростков после серии угроз школам в Влардингене и окрестностях. Об этом сообщает издание Telegraaf со ссылкой на полицию.





Днем четверга правоохранители задержали 17-летнего парня из Схидама. Его роль в инциденте устанавливается, суть угроз власти не раскрывают.



Утром четверга полицейские прибыли к школе De Mavo Vos на улице Корхунлан в Влардингене после сообщения об угрозе. Офицеры надели бронежилеты, а учащихся при входе досматривали. По словам сотрудника учреждения, меры носили профилактический характер, а уроки не отменялись.

«Полиция расследует происхождение и обстоятельства сообщения с угрозой», — говорится в материале.