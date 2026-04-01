«Не просто украшение»: Нутрициолог объяснила, почему зелень нужно есть горстями, а не веточками

01 апреля 2026, 16:45

Нутрициолог Макарова: в день нужно съедать не менее 100 грамм зелени

Многие из нас воспринимают зелень лишь как финальный штрих к блюду — посыпал укропом суп, украсил омлет веточкой петрушки и успокоился. Однако нутрициологи бьют тревогу: такого количества недостаточно, чтобы восполнить дефицит клетчатки и витаминов.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему зелень должна быть не гостьей, а постоянным жильцом на нашей тарелке.





«В целом, зелень на самом деле очень сложно переесть. 100 грамм зелени — это такой огромный букет, что употребить единоразово сложно. Поэтому общая рекомендация — включать хотя бы один, а лучше два-три вида зелени в каждый приём пищи: на завтрак, обед и ужин», — сказала она.

«Нужно 20-25-30 граммов зелени употреблять в каждый приём пищи. И таким образом добирать норму. Все виды зелени содержат большое количество витамина C. Мы привыкли, что витамин C — это шиповник, лимон и цитрусовые, а про зелень забываем. А это наш иммунитет, сопротивляемость заболеваниям», — объяснила Макарова.