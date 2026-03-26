«Не просто витамин»: Врач рассказала, почему россияне скупают D3 и как не навредить себе этим

26 марта 2026, 18:33

Врач Мойсенко: витамин D3 нужно сочетать с К2

Россияне потратили более 5 млрд рублей на витамин D прошедшей зимой, увеличив покупки почти на четверть. Однако погоня за «солнечным витамином» может обернуться проблемами с сосудами, если не знать одного важного правила.





Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» объяснила, что популярность витамина D имеет под собой научную основу, но необходимо различать профилактические дозы и терапевтические схемы.



По словам эксперта, интерес к этому микронутриенту обоснован его уникальной природой. Он не просто участвует в обмене веществ, но и действует как гормон.





«У нас есть возможность его синтезировать из холестерина в коже под действием определённых лучей солнца. Исследования показали, что витамин D3 имеет своё представительство и рецепторы буквально в каждом органе. Во время пандемии врачи по всему миру убедились в его эффективности для подавления вирусных процессов. Однако ключевая проблема современного приема кроется в отсутствии у пациентов информации о "союзниках" витамина D», — рассказала Мойсенко.

«Витамин D3 захватывает кальций из продуктов, которые мы потребляем, а витамин К2 укладывает его в костную ткань. Если человек использует большие дозы, но не хватает витамина К2, — тогда да, это проблема. Просто не хватает витамина К2, который обезопасит сердечно-сосудистую систему от склерозирования», — пояснила врач.