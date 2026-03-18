«Кладезь полезных элементов»: диетолог раскрыла пользу яичницы

18 марта 2026, 15:03

Диетолог Соломатина: яичницу лучше готовить на воде или кокосовом масле

Яичницу можно сделать намного полезнее, приготовив ее на воде или кокосовом масле с добавлением овощей либо зелени. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





По ее словам, яйца являются суперфудом, поскольку богаты белком, который необходим для мышц, кожи, костей, иммунной системы и так далее. Врач уточнила, что белок постоянно разрушается поэтому важно регулярно восстанавливать его содержание.





«Желток — настоящая кладезь полезных элементов. Среди них одним из самых важных является холин, необходимый для нормального функционирования мозга. А еще витамин D, без которого не может нормально работать иммунная, сердечно-сосудистая и нервная системы», — рассказала Соломатина Москве 24.