«Кладезь полезных элементов»: диетолог раскрыла пользу яичницы
Яичницу можно сделать намного полезнее, приготовив ее на воде или кокосовом масле с добавлением овощей либо зелени. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По ее словам, яйца являются суперфудом, поскольку богаты белком, который необходим для мышц, кожи, костей, иммунной системы и так далее. Врач уточнила, что белок постоянно разрушается поэтому важно регулярно восстанавливать его содержание.
«Желток — настоящая кладезь полезных элементов. Среди них одним из самых важных является холин, необходимый для нормального функционирования мозга. А еще витамин D, без которого не может нормально работать иммунная, сердечно-сосудистая и нервная системы», — рассказала Соломатина Москве 24.
По словам диетолога, готовить яичницу лучше всего на топленом, кокосовом или рафинированном оливковом масле, а еще лучше — на воде. С этим блюдом хорошо сочетаются свежие овощи и зелень, уточнила Соломатина. Она посоветовала съедать 1–2 яйца, но не каждый день, поскольку рацион должен быть разнообразным.