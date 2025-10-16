Не просто жидкость: Врач рассказал, почему переливание крови сравнивают с пересадкой органа

16 октября 2025, 15:59

Врач Звонков: кровь — это жидкая ткань из клеток и волокон

Фото: iStock/ojos de hojalata

Переливание крови — казалось бы, рутинная медицинская процедура. Но за кадром остаются огромная работа трансфузиологов, иммунологические загадки и настоящая революция в подходах, направленных на то, чтобы избежать переливания донорской крови там, где это возможно.





Врач-трансфузиолог, терапевт, автор книг «Пока едет "Скорая"» и «Кровавый коктейль» Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» заявил, что когда-то переливанию крови уделяли не так много внимания, однако сейчас ситуация изменилась.





«Раньше было легкомысленное отношение к переливанию крови, но практика показала, что это далеко не так просто. Порой подобрать совместимую кровь бывает невероятно трудно: 100 доз не подошли, еще 100 проверили», — сказал он.

«Это, по сути, пересадка тканей, потому что кровь — это жидкая ткань организма. В ней есть и клетки, и волокна, и межклеточное пространство, на которые развивается очень яркая и серьёзная иммунная реакция», — объяснил врач.