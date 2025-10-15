Врач рассказал, как распознать рак груди на ранней стадии

15 октября 2025, 14:19

Врач Буланов: Лечение рака груди напрямую зависит от раннего выявления

Фото: iStock/megaflopp

Рак молочной железы остаётся самым распространённым видом онкологии у женщин, а успех лечения напрямую зависит от раннего выявления. Об этом сообщил директор департамента патоморфологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.