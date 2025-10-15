Врач рассказал, как распознать рак груди на ранней стадии
Рак молочной железы остаётся самым распространённым видом онкологии у женщин, а успех лечения напрямую зависит от раннего выявления. Об этом сообщил директор департамента патоморфологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.
В беседе с «Известиями» он отметил, что болезнь часто протекает бессимптомно, поэтому регулярный скрининг имеет ключевое значение. Среди тревожных признаков он назвал уплотнения в груди или подмышках, втяжение соска, выделения, изменение формы груди и локальные боли.
Около 5–10% случаев связаны с наследственными мутациями в генах BRCA1, BRCA2 и других, что требует генетического тестирования и раннего наблюдения. Женщинам с высоким риском рекомендованы регулярные МРТ и маммография с 25–30 лет.
Буланов напомнил, что «анализов крови на рак груди» не существует, а профилактика основана на генетической оценке, скрининге и внимательном отношении к изменениям в организме.
