Российский школьник вдохнул колпачок от ручки и попал в больницу

16 октября 2025, 14:36

В Уфе спасли девятилетнего мальчика с колпачком от ручки в бронхе

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В Уфе девятилетний мальчик оказался в больнице с колпачком от ручки в бронхе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии в своем телеграм-канале.