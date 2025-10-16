Российский школьник вдохнул колпачок от ручки и попал в больницу
В Уфе девятилетний мальчик оказался в больнице с колпачком от ручки в бронхе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии в своем телеграм-канале.
Школьник пожаловался на затрудненное дыхание и ощущение дискомфорта в грудной клетке. После этого его госпитализировали. Врачи обследовали юного пациента и в ходе бронхоскопии нашли тот самый пластиковый инородный предмет, который не был виден на рентгеновском снимке.
Хирурги извлекли его с помощью щадящей малоинвазивной техники. Через некоторое время после операции самочувствие ребенка улучшилось, и его отпустили домой.
