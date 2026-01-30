«Не просто зуд»: Дерматолог объяснила, о чем могут говорить покраснений на коже после мороза
С наступлением морозов многие замечают, что кожа начинает чесаться и шелушиться. Чаще всего причина банальна — холод и сухой воздух. Но специалисты утверждают, что зуд может быть признаком серьезных болезней, например, проблем с печенью. Так ли это? Насколько опасен зимний зуд и как отличить обычную сухость от симптома заболевания?
Кандидат медицинских наук, врач первой категории, врач-дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталия Сирмайс в беседе с «Радио 1» заявила, что в большинстве случаев, действительно, уличный мороз провоцирует появление зуда на руках, особенно у тех, кто не носит перчатки и часто моет руки.
«Происходит пересушивание кожи и начинается так называемый дерматит. Горячий душ, который любят многие принимать после холода, только усугубляет проблему, смывая естественную защиту кожи. Это состояние даже имеет свое медицинское название — ксероз», — сказала она.
По словам врача, зуд может быть «тревожным звоночком» от внутренних проблем организма, однако это случается не так часто.
«Когда мы говорим про внутренние органы, то бывает, например, печёночный зуд. Обычно с этим не встречаются простые люди, и поэтому не самая распространённая причина. Среди других причин — возрастные изменения кожи у пожилых людей (сенильный зуд), а также обострение хронических кожных заболеваний, таких как экзема и псориаз, которые часто активизируются именно в холодный сезон», — пояснила дерматолог.
Она отметила, что не стоит бить тревогу, если зуд и сухость после пребывания на морозе являются единственными симптомами. Проблема, скорее всего, заключается в уходе.
«Нужно отказаться от агрессивного мыла и очень горячей воды. Но если зуд упорный, сильный и сопровождается сыпью, покраснениями или другими симптомами, следует записаться на прием к врачу», — посоветовала Сирмайс.