«Не просто зуд»: Дерматолог объяснила, о чем могут говорить покраснений на коже после мороза

30 января 2026, 16:27

Дерматолог Сирмайс: кожные зуд может говорить о проблемах внутренних органов

Фото: iStock/brizmaker

С наступлением морозов многие замечают, что кожа начинает чесаться и шелушиться. Чаще всего причина банальна — холод и сухой воздух. Но специалисты утверждают, что зуд может быть признаком серьезных болезней, например, проблем с печенью. Так ли это? Насколько опасен зимний зуд и как отличить обычную сухость от симптома заболевания?





Кандидат медицинских наук, врач первой категории, врач-дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталия Сирмайс в беседе с «Радио 1» заявила, что в большинстве случаев, действительно, уличный мороз провоцирует появление зуда на руках, особенно у тех, кто не носит перчатки и часто моет руки.





«Происходит пересушивание кожи и начинается так называемый дерматит. Горячий душ, который любят многие принимать после холода, только усугубляет проблему, смывая естественную защиту кожи. Это состояние даже имеет свое медицинское название — ксероз», — сказала она.

«Когда мы говорим про внутренние органы, то бывает, например, печёночный зуд. Обычно с этим не встречаются простые люди, и поэтому не самая распространённая причина. Среди других причин — возрастные изменения кожи у пожилых людей (сенильный зуд), а также обострение хронических кожных заболеваний, таких как экзема и псориаз, которые часто активизируются именно в холодный сезон», — пояснила дерматолог.

«Нужно отказаться от агрессивного мыла и очень горячей воды. Но если зуд упорный, сильный и сопровождается сыпью, покраснениями или другими симптомами, следует записаться на прием к врачу», — посоветовала Сирмайс.