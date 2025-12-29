Косметолог назвала процедуры, которые улучшат кожу за несколько дней до Нового года

29 декабря 2025, 22:38

Косметолог Егорова: праздниками можно сделать маску с гиалуроновой кислотой

Фото: iStock/DuxX

За несколько дней до Нового года можно сделать RF-лифтинг и микротоковую терапию для улучшения состояния кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.





По ее словам, если в праздники планируется выход в свет, то никаких травмирующих процедур делать нельзя.





«Единственное, что я посоветовала бы сделать, — безыгольчатый RF-лифтинг. Он способен дать быстрый эффект: уплотнить и подтянуть кожу, снять следы усталости и отечность», — сказала Егорова Москве 24.

