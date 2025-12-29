Косметолог назвала процедуры, которые улучшат кожу за несколько дней до Нового года
Косметолог Егорова: праздниками можно сделать маску с гиалуроновой кислотой
За несколько дней до Нового года можно сделать RF-лифтинг и микротоковую терапию для улучшения состояния кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.
По ее словам, если в праздники планируется выход в свет, то никаких травмирующих процедур делать нельзя.
«Единственное, что я посоветовала бы сделать, — безыгольчатый RF-лифтинг. Он способен дать быстрый эффект: уплотнить и подтянуть кожу, снять следы усталости и отечность», — сказала Егорова Москве 24.
Она также посоветовала сделать микротоковую терапию, которая даст легкий противоотечный и подтягивающий эффект. Однако врач уточнила, что такую процедуру нельзя делать при обострении хронических кожных заболеваний, например атопического дерматита.
Кроме того, перед праздниками можно провести самомассаж или сделать маску с гиалуроновой кислотой.
Тем временем врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в разговоре с RT предупредил, что попадание снега с реагентами на кожу может привести к негативным последствиям, вплоть до дерматита.
«Если в снегу имеется реагент, то он начинает таять. И сделать из него снеговика или слепить снежки проблематично. Реагенты — это, как правило, соли, которые оказывают раздражающее воздействие на кожу», — уточнил эксперт.Он добавил, что при попадании реагентов на кожу могут возникнуть сухость, мелкие трещины и даже дерматит.