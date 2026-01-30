Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда
Врач общей практики Филиппа Кей назвала неочевидные причины появления сильного зуда. Об этом пишет Daily Mail.
Кей подчеркнула, что зуд без видимых кожных повреждений часто связан с аллергией на пищу или внешние факторы. Аналогичный симптом может быть вызван реакцией на никель, который присутствует в составе мыла, косметики, духов и моющих средств.
Врач отметила, что зуд может указывать и на проблемы с печенью, если орган не справляется со своей функцией по выведению токсинов из организма. В таких случаях вещества накапливаются в теле и вызывают зуд. Однако, по словам специалиста, это характерно для запущенных стадий заболевания и обычно сопровождается сильной усталостью, пожелтением глаз и кожи.
Кроме того, Кей указала, что зуд может быть вызван холодной погодой. На морозе кожа теряет защитные масла, которые удерживают влагу. Аналогичный эффект оказывают отопительные системы, горячий душ и ванна. Чтобы предотвратить это, врач рекомендовала использовать жирные увлажняющие кремы, которые помогают восстановить водный баланс кожи.
