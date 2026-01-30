Достижения.рф

Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

Врач Кей: Зуд может быть вызван реакцией на мороз, аллергией и отказом печени
Фото: iStock/triocean

Врач общей практики Филиппа Кей назвала неочевидные причины появления сильного зуда. Об этом пишет Daily Mail.



Кей подчеркнула, что зуд без видимых кожных повреждений часто связан с аллергией на пищу или внешние факторы. Аналогичный симптом может быть вызван реакцией на никель, который присутствует в составе мыла, косметики, духов и моющих средств.

Врач отметила, что зуд может указывать и на проблемы с печенью, если орган не справляется со своей функцией по выведению токсинов из организма. В таких случаях вещества накапливаются в теле и вызывают зуд. Однако, по словам специалиста, это характерно для запущенных стадий заболевания и обычно сопровождается сильной усталостью, пожелтением глаз и кожи.

Кроме того, Кей указала, что зуд может быть вызван холодной погодой. На морозе кожа теряет защитные масла, которые удерживают влагу. Аналогичный эффект оказывают отопительные системы, горячий душ и ванна. Чтобы предотвратить это, врач рекомендовала использовать жирные увлажняющие кремы, которые помогают восстановить водный баланс кожи.

Екатерина Коршунова

