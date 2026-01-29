Врач перечислила симптомы нехватки магния
Дефицит магния может долго оставаться незамеченным. Об этом заявила врач-невролог Елена Мирошник в беседе с «Вечерней Москвой».
Симптомы дефицита магния имеют свои особенности. В нервной системе это проявляется раздражительностью, тревожностью, паническими атаками, хронической усталостью, нарушениями сна, головными болями и снижением концентрации.
Мирошник отметила, что мышечные симптомы недостатка магния включают судороги, спазмы и непроизвольные подёргивания, в том числе глазных мышц. Также могут возникать покалывание и онемение в конечностях. Дефицит магния способен влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая учащённое сердцебиение, аритмию и повышение артериального давления, подчеркнула она.
Врач добавила, что при значительном и длительном дефиците магния могут появиться тошнота, снижение аппетита и общая слабость. Из-за ухудшения усвоения кальция увеличивается риск развития остеопороза, а у женщин часто усиливаются симптомы предменструального синдрома.
