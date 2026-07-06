«Не рассасываемая история»: Психолог рассказала о новом стандарте борьбы с возвращающейся депрессией
Психолог Колосова: депрессия не рассасывается сама собой
Минздрав России утвердил обновленный стандарт помощи взрослым с рекуррентным депрессивным расстройством. Документ, пришедший на смену приказу 2022 года, впервые закрепляет обязательную психотерапию для всех пациентов и вводит систему диспансерного наблюдения в течение всего года.
Психолог, кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с «Радио 1» заявила, что система не только разработана, но и обеспечена качеством работы.
«Это наличие обученных специалистов и готовность всей системы принять этих людей, наблюдать их и делать грамотные шаги по их возвращению в здоровое состояние», — отметила она.
Эксперт добавила, что обновление стандарта связано с большим объемом разной статистики, подтверждающей глобальное психическое неблагополучие.
«Надо развеять абсолютное заблуждение: "К психиатру идти — ужас, антидепрессанты — кошмар". На самом деле, это всё правильные шаги по протоколу лечения. В 99,9% случаев одному из депрессии не выбраться», — объяснила Колосова.
По ее словам, депресивное состояние фатально сказывается на качестве жизни, поэтому терапевтическая процедура необходима.
«Если человек сменил стиль общения, перестал общаться, у него появилась бессонница или, наоборот, постоянный сон, изменился пищевой цикл — обращайте внимание. Это нерассасываемая история», — предупредила собеседница.