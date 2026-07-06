«Не рассасываемая история»: Психолог рассказала о новом стандарте борьбы с возвращающейся депрессией

06 июля 2026, 11:32

Психолог Колосова: депрессия не рассасывается сама собой

Фото: istockphoto/Dima Berlin

Минздрав России утвердил обновленный стандарт помощи взрослым с рекуррентным депрессивным расстройством. Документ, пришедший на смену приказу 2022 года, впервые закрепляет обязательную психотерапию для всех пациентов и вводит систему диспансерного наблюдения в течение всего года.





Психолог, кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с «Радио 1» заявила, что система не только разработана, но и обеспечена качеством работы.





«Это наличие обученных специалистов и готовность всей системы принять этих людей, наблюдать их и делать грамотные шаги по их возвращению в здоровое состояние», — отметила она.

«Надо развеять абсолютное заблуждение: "К психиатру идти — ужас, антидепрессанты — кошмар". На самом деле, это всё правильные шаги по протоколу лечения. В 99,9% случаев одному из депрессии не выбраться», — объяснила Колосова.

«Если человек сменил стиль общения, перестал общаться, у него появилась бессонница или, наоборот, постоянный сон, изменился пищевой цикл — обращайте внимание. Это нерассасываемая история», — предупредила собеседница.