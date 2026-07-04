Психолог назвал три причины, почему люди всё чаще отказываются от отношений

04 июля 2026, 12:16

Фото: Istock/fizkes

В России и мире растёт число людей, сознательно отказывающихся от романтических отношений. Клинический психолог Андрей Драчев выделил три главные причины этого тренда.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявил, что, согласно переписи 2021 года, доля россиян без пары превысила 41,8% — почти вдвое больше, чем в начале 2000-х. На 10 браков приходится семь разводов.



Первая причина, по словам Драчева, — соцсети, которые формируют завышенный идеал партнёра. Психолог отметил, что реальные люди не дотягивают до него, и человек выбирает одиночество. За этим часто скрываются тревога или страх близости.



Вторая: люди смещают приоритеты в пользу карьеры и саморазвития, отношения становятся опцией. Третья: приложения для знакомств создают иллюзию бесконечного выбора, из-за чего человеку трудно остановиться на ком-то одном.

«ИИ — ещё одна причина, пока не столь очевидная. Люди стали общаться с искусственным интеллектом, воспринимая его как отзывчивого собеседника, доступного 24 часа. Он не причинит боли, а значит, с ним безопасно. Возникает понимание, что суррогатные отношения — это вполне естественно», — добавил психолог.