Психолог перечислила неочевидные причины, из-за которых не уходит вес
Психолог по пищевому поведению Юлия Камоева заявила, что похудению нередко мешают не ошибки в подсчете калорий, а скрытые психологические и физиологические факторы. По ее словам, даже при контроле КБЖУ вес может стоять на месте из-за стресса, недосыпа, внутренних установок и перфекционизма. Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист отметила, что для многих еда превращается в главный способ справляться с тревогой, раздражением, скукой или чувством одиночества. В такой ситуации человек тянется к еде не из-за голода, а ради эмоционального облегчения. Камоева пояснила, что этот сценарий часто закрепляется еще в детстве, поэтому одна лишь диета не дает долгого результата. Еще одним серьезным препятствием она назвала нехватку сна. После короткой ночи организм сильнее требует сладкое и быстрые углеводы, и дело тут не в «слабой силе воли», а в гормональных изменениях. Эксперт напомнила, что при недосыпе растет уровень грелина, связанного с аппетитом, а лептин, отвечающий за насыщение, снижается.
Отдельно психолог обратила внимание на внутренний страх перед стройностью. У части женщин худоба на глубинном уровне связывается с опасностью, повышенным вниманием, сексуальностью или завистью со стороны окружающих. Иногда на это влияют травматичный опыт или семейные установки вроде «не высовывайся» и «не будь лучше других». Из-за такого конфликта, считает Камоева, организм может удерживать вес как форму защиты. Четвертым фактором она назвала мышление по принципу «все или ничего». Если человек съедает что-то лишнее, он нередко решает, что день уже испорчен, и продолжает переедать. Жесткие запреты создают напряжение, затем приходит срыв, после него — вина, а за ней снова попытка «заесть» неприятные эмоции.
Камоева подчеркнула, что все эти причины не исчезают после очередного плана питания. Для устойчивого результата, по ее мнению, нужно разбираться с привычками, эмоциями, качеством сна и отношением к собственному телу. Специалисты в области питания отмечают, что процесс снижения веса почти всегда зависит сразу от нескольких факторов. Значение имеют не только рацион и уровень физической активности, но и режим дня, хронический стресс, общее состояние здоровья, а также индивидуальные особенности обмена веществ.
Врачи также напоминают, что резкие ограничения в еде и попытки быстро сбросить вес часто дают лишь краткосрочный эффект. Намного более устойчивым считается постепенное изменение образа жизни: сбалансированное питание, достаточный сон, регулярное движение и формирование стабильных привычек без жестких запретов.
При этом в случае длительного отсутствия результата эксперты советуют не ограничиваться самостоятельными попытками «ужесточить» диету. Если вес долго не меняется, имеет смысл обратиться к врачу, эндокринологу, диетологу или психологу, чтобы исключить возможные нарушения и подобрать подходящую стратегию безопасного снижения веса.
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