Психолог перечислила неочевидные причины, из-за которых не уходит вес

02 июля 2026, 08:03

Психолог Камоева: плохой сон или перфекционизм могут мешать похудению

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Психолог по пищевому поведению Юлия Камоева заявила, что похудению нередко мешают не ошибки в подсчете калорий, а скрытые психологические и физиологические факторы. По ее словам, даже при контроле КБЖУ вес может стоять на месте из-за стресса, недосыпа, внутренних установок и перфекционизма. Об этом сообщает «Лента.ру».