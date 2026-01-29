«Не растирать и не травмировать»: Дерматолог раскрыла главные ошибки в уходе за кожей рук зимой

29 января 2026, 17:32

Дерматолог Котова: руки после мороза нельзя совать под горячую воду и батарею

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Зимой кожа особенно уязвима к воздействию мороза. Перепады температур, холодный ветер и низкая влажность создают для кожи экстремальные условия, требующие особого ухода.





Врач-дерматолог, трихолог Ирина Котова в беседе с «Радио 1» рассказала, как согреть руки после возвращения с уличного мороза.





«Нужно дождаться, пока нормализуется температура тела, то есть не растирать, никак не травмировать, не греть о батарею и не совать под горячую воду. Это все может высушить кожу и повредить ее. Общая температура тела должна нормализоваться, а потом стоит помазать кремом», — сказала она.

«А лицо стоит закрывать шарфом, тоже мазать увлажняющим чем-то. Не гелевым кремом, а именно жирным. Чтобы он впитался и дал некую плёнку», — посоветовала Котова.