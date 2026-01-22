«Воспалительная реакция»: Трихолог рассказала, как немытая голова влияет на мигрень и недомогание

22 января 2026, 17:40

Трихолог Нагайцева: немытая голова может спровоцировать боль кожи

Фото: Istock/Thiago Santos

Немытая голова может спровоцировать мигрень и общее недомогание. Врачи предупреждают, если долго не мыть кожу головы, на ней скапливаются кожное сало и загрязнения, которые раздражают нервные окончания и нарушают кровообращение.





Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» разделила понятия «головная боль» и «боль кожи головы». Оказалось, что напрямую грязные волосы не имеют отношения к мигрени или классической цефалгии.





«Если смотреть с анатомической точки зрения, то здесь нет логичного. Микроциркуляция волосяного фолликула осуществляется за счёт гемокапилляров. Нарушение гигиены может вызывать неприятные ощущения в области кожи головы, но это отдельное состояние, которое называется триходения. Это ощущение, что вы ходили длительно с тугим хвостом, и теперь корни болят», — сказала она.

«Нерегулярное мытье головы может быть фактором, провоцирующим болезненность кожи головы (триходению), особенно у предрасположенных людей. Но называть это "головной болью" в классическом неврологическом смысле — ошибка.», — уточнила Нагайцева.