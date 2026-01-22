«Воспалительная реакция»: Трихолог рассказала, как немытая голова влияет на мигрень и недомогание
Трихолог Нагайцева: немытая голова может спровоцировать боль кожи
Немытая голова может спровоцировать мигрень и общее недомогание. Врачи предупреждают, если долго не мыть кожу головы, на ней скапливаются кожное сало и загрязнения, которые раздражают нервные окончания и нарушают кровообращение.
Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» разделила понятия «головная боль» и «боль кожи головы». Оказалось, что напрямую грязные волосы не имеют отношения к мигрени или классической цефалгии.
«Если смотреть с анатомической точки зрения, то здесь нет логичного. Микроциркуляция волосяного фолликула осуществляется за счёт гемокапилляров. Нарушение гигиены может вызывать неприятные ощущения в области кожи головы, но это отдельное состояние, которое называется триходения. Это ощущение, что вы ходили длительно с тугим хвостом, и теперь корни болят», — сказала она.
Причиной такой боли, по словам эксперта, является не само кожное сало, а воспалительная реакция, которую оно провоцирует. Избыток секрета становится питательной средой для микрофлоры кожи (микробиома), что приводит к ее нарушению и воспалению.
«Нерегулярное мытье головы может быть фактором, провоцирующим болезненность кожи головы (триходению), особенно у предрасположенных людей. Но называть это "головной болью" в классическом неврологическом смысле — ошибка.», — уточнила Нагайцева.
Таким образом, связь между немытыми волосами и болью есть, но она локальная и касается именно кожи головы, а не мозга. Чтобы избежать неприятных ощущений, важно поддерживать регулярную гигиену. А при настоящей, повторяющейся головной боли стоит искать причины вместе с неврологом.