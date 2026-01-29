«Рубцы и пигментация»: Косметолог раскрыла опасность самостоятельного выдавливания прыщей

29 января 2026, 14:15

Косметолог Белаш: при самостоятельном выдавливании прыщей появляются рубцы

Фото: iStock/Dmytro Buianskyi

Самостоятельные попытки справиться с акне и угревой сыпью часто приводят к серьезным осложнениям. Об этом предупредила врач-дерматолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» София Белаш.





Она пояснила, что акне может проявляться черными точками, поверхностными воспалениями и даже глубокими узлами, которые оставляют после себя рубцы.





«Одной из самых распространенных ошибок остается самостоятельное удаление воспалений. Выдавливание угрей травмирует кожу, нарушает ее защитный барьер и создает условия для проникновения бактерий в глубокие слои. В результате возрастает риск инфицирования, усиления воспаления и появления новых очагов высыпаний», — отметила Белаш в разговоре с «Известиями».

