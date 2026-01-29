«Рубцы и пигментация»: Косметолог раскрыла опасность самостоятельного выдавливания прыщей
Косметолог Белаш: при самостоятельном выдавливании прыщей появляются рубцы
Самостоятельные попытки справиться с акне и угревой сыпью часто приводят к серьезным осложнениям. Об этом предупредила врач-дерматолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» София Белаш.
Она пояснила, что акне может проявляться черными точками, поверхностными воспалениями и даже глубокими узлами, которые оставляют после себя рубцы.
«Одной из самых распространенных ошибок остается самостоятельное удаление воспалений. Выдавливание угрей травмирует кожу, нарушает ее защитный барьер и создает условия для проникновения бактерий в глубокие слои. В результате возрастает риск инфицирования, усиления воспаления и появления новых очагов высыпаний», — отметила Белаш в разговоре с «Известиями».
Часто из-за отсутствия стерильности после самостоятельного удаления прыщей формируются рубцы и темные пятна, которые могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев или даже лет, предупредила врач.
Белаш подчеркнула, что только профессиональный подход позволяет безопасно удалить элементы акне и предотвратить их повторное появление.
Тем временем председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова пришла в ужас, когда узнала, что на курсы по специальности «Косметология» могут поступить не только врачи, но и домохозяйки, пишет Общественная Служба Новостей.
«Это же ужасно! Мы же не думаем о том, что мы хотим прийти к врачу и попасть в руки домохозяйки, которая не имеет никакого медицинского образования, не имеет представления о том, к чему могут привести те или иные процедуры», — заявила Вострикова.
Люди, не имеющие отношения к медицине, не должны становиться косметологами, уверена общественник.