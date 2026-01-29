Россиян предупредили о повышающих риск развития рака привычках
Онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Владимир Сенько предупредил россиян, что некоторые на первый взгляд безобидные привычки повышают риск развития рака. Их медик назвал в беседе с «Лентой.ру».
Избыточное потребление пищи и недостаточная физическая активность могут увеличить риск развития онкологических заболеваний. Врач отметил, что ожирение является значимым фактором риска для различных типов рака, включая рак органов желудочно-кишечного тракта, прямой кишки, щитовидной железы и поджелудочной железы.
Для подтверждения своих слов он привел данные исследований, которые показали связь между избыточным весом и повышенным риском лейкемии, меланомы и рака костного мозга. У женщин после менопаузы ожирение может также способствовать развитию рака груди и эндометрия матки.
Сенько добавил, что важно учитывать не только общее количество потребляемых калорий, но и качество питания. По его мнению, риск онкологических заболеваний значительно возрастает, если основу рациона составляют фастфуд, продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, насыщенных жиров и глубокой переработки, такие как полуфабрикаты, магазинные колбасы, сосиски и копчености.
Кроме того, врач подчеркнул, что вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, также представляют опасность. Курение значительно увеличивает риск рака легких, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек и мочевого пузыря. Онколог отметил, что и алкоголь повышает вероятность развития онкологических заболеваний, независимо от крепости напитка и его количества.
