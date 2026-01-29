Россиян предупредили о повышающих риск развития рака привычках

29 января 2026, 16:42

Онколог Сенько: Переедание и гиподинамия могут повышать риск развития рака

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Владимир Сенько предупредил россиян, что некоторые на первый взгляд безобидные привычки повышают риск развития рака. Их медик назвал в беседе с «Лентой.ру».