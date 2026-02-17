«Не рыночная сделка»: Психолог рассказала, как выбрать идеальный подарок на 23 февраля и 8 марта

17 февраля 2026, 19:36

Психолог Сальникова: подарки на 23 февраля и 8 марта нужно выбирать внимательно

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Подарки на 23 февраля и 8 марта зачастую становятся причинами конфликта в паре. Как этого избежать?





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» посовеовала при выборе подарка забыть про ценник и вспомнить про партнера. То есть перестать дарить то, что вы считаете нужным, и начать замечать, что нужно на самом деле другому человеку.





«Здесь на помощь приходит популярная теория 5 языков любви. Кому-то действительно важно получить материальный символ (тот самый «фантик»), а для кого-то лучший подарок — это качественно проведенное время вместе или поступок. Очень важно не идти на поводу у социальных шаблонов. Принято считать, что всем девушкам нужны розы. Но, поверьте, есть множество женщин, которым будет приятнее получить скромный букет полевых цветов или вообще не цветы, а, например, самостоятельно приготовленный ужин. Для кого-то такой ужин будет в тысячу раз дороже самой роскошной сумки, потому что это проявление настоящей заботы и внимания», — сказала она.

«Секрет не в том, чтобы угадать цену, а в том, чтобы угадать желание. Это требует усилий: нужно слушать, замечать, запоминать и думать о человеке, а не о том, как вы будете выглядеть в момент вручения. Подарок — это всего лишь форма проявления внимания. Истинная ценность не в том, что "я молодец, я подарил", а в том, что "я забочусь о тебе, я вижу, чего ты хочешь прямо сейчас". Эта персонализация, этот индивидуальный подход и есть то самое "что-то большее", что отличает настоящие отношения от рыночной сделки», — резюмировала Сальникова.