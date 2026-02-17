«Вызывают зависимость и воруют время»: Психолог предупредил об опасности соцсетей

17 февраля 2026, 18:23

Психолог Ланг: Соцсети воруют у людей время на общение друг с другом

Фото: iStock/Miljan Živković

Соцсети вызывают зависимость и воруют у людей время на общение друг с другом. Об этом рассказал семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.





Он пояснил, что соцсети позволяют поддерживать контакт с друзьями, коллегами, поклонниками и любой другой аудиторией. Они помогают человеку заводить новые знакомства, а также приятно проводить время: общаться, смотреть видео или читать что-то интересное.



Кроме того, соцсети являются отличной площадкой для вымещения отрицательных эмоций. Можно зайти туда и написать «какую-то гадость» успешному человеку и повысить свою значимость за счет унижения других или просто поспорить с кем-то в комментариях. Все это вызывает определенную зависимость и формирует клиповое мышление, пояснил Ланг.





«Человек зашел в соцсети, посмеялся, позлился, порадовался, позавидовал, помечтал. То есть испытал весь спектр эмоций — ностальгию, злость, агрессию, удовольствие и так далее — и лег спать. И не заметил, что просидел в этих социальных сетях два-три часа», — отметил Ланг в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».

«Зависимость от соцсетей — очень сильная, но ее нужно постепенно преодолевать. При этом человека в прямом смысле будет «ломать», он будет некомфортно себя чувствовать, у него появится чувство тревоги. Будут возникать такие, я бы сказал, ложные ощущения, что тебе кто-то написал, тебе нужно срочно ответить, ощущение, что ты пропускаешь в соцсетях что-то важное», — продолжил эксперт.