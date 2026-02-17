«Товарно-денежный обмен»: Психолог рассказала, как подарки на 23 февраля и 8 марта влияют на отношения

17 февраля 2026, 18:29

Психолог Сальникова: подарки на 23 февраля и 8 марта могут разрушить пару

Фото: iStock/Yaroslav Olieinikov

Праздники 23 февраля и 8 марта уже давно стали для многих не только днем защитников или международным женским днем, но и своеобразным «сезоном отчетности» в отношениях. Сколько потратил? Что подарил? А он/она мне? Психологи предупреждают: если подарки превращаются в жесткую бухгалтерию «ты мне — я тебе», это может привести к кризису в паре.





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что около 60% разводов случаются именно из-за разногласий по поводу денег. И гендерные праздники вроде 23 февраля и 8 марта становятся лакмусовой бумажкой этих проблем.





«Легко перенести логику торговли в личную жизнь. Нам кажется справедливым: "Я тебе подарил сертификат в спортзал за пять тысяч, значит, и ты мне должна найти что-то в этом ценовом диапазоне". В этом и заключается главная ловушка. Отношения, построенные на принципе "ты мне — я тебе" по строго определенной цене, — это не про любовь, а про товарно-денежный обмен. В семье такая бухгалтерия работает плохо, потому что она не учитывает главного — человеческих обстоятельств», — сказала она.

«Представьте ситуацию: мужчина много работает и много зарабатывает, а женщина сидит в декрете или, наоборот, у партнера случился временный финансовый кризис. Требовать в этот момент подарок "той же стоимости", что и твой, — значит игнорировать реальность партнера. Это прямой путь к конфликту. Отношения — не биржа, а умение договариваться и принимать "сезонность" друг друга», — подчеркнула психолог.

«В здоровых отношениях финансовый вопрос обязательно должен обсуждаться. Либо вы договариваетесь о планировании бюджета (пусть и в ущерб сюрпризу), либо живете в другой модели, где заранее знаете, что есть "свободные" деньги на подарки. Нет единственно правильного способа вести бюджет. Есть только договоренность», — сообщила она.