«Не сидеть сложа руки»: Эксперт ЖКХ объяснила, как не ошибиться в начислениях за отопление в мае

Эксперт ЖКХ Юнисова: плата за отопление рассчитается в домах по-разному

С 5 мая в Московской области началось отключение отопления, однако до 12 числа система продолжит работать в щадящем режиме циркуляции — батареи останутся теплыми. Жителей региона волнует главный вопрос: не приведет ли переходный период к росту коммунальных платежей?





Эксперт в области ЖКХ, сопредседатель Некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с «Радио 1» напомнила, что ключевой фактор отключения отопления — погода.





«Отключают тогда, когда среднесуточная температура держится несколько недель выше среднесуточной 8°. Для большинства домов в мае действует принцип среднегодового начисления. Это значит, что плата за отопление распределена равномерно на все 12 месяцев исходя из прошлогоднего потребления. Переходный период на сумму не влияет», — пояснила она.

«В небольшом количестве домов действует схема "1/7", где плата начисляется только за 7 зимних месяцев. В таком случае в квитанции за май строчки "отопление" может не быть вовсе, либо будет произведен перерасчет. Если зима была теплой или, наоборот, суровой, разницу спишут или доначислят позже. Особая ситуация складывается в домах, где установлены индивидуальные приборы учета (ИПУ) на отопление. Там плата рассчитывается по фактическому потреблению, и "щадящий режим" в мае может повлиять на итоговую сумму», — объяснила Юнисова.