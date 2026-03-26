В Роскачестве объяснили, когда должны отключать отопление
Отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 °С в течение пяти дней подряд. Об этом RT рассказали в Роскачестве.
По словам специалистов, если после завершения отопительного сезона температура резко снизится и закрепится, подачу тепла могут возобновить.
«При этом стоит учитывать, что процессы запуска и остановки отопления занимают несколько дней и не происходят мгновенно. Назвать конкретную дату отключения отопления заранее, как правило, невозможно. Однако перед окончанием отопительного периода в официальных источниках информации публикуется соответствующее распоряжение», — рассказали в организации специально для RT.
Так, отопление отключают после того, как среднесуточная температура воздуха будет уверенно держаться на отметке +8 °С на протяжении пяти дней подряд. Сначала это происходит на промышленных объектах, далее следуют жилые дома, а уже в самом конце отключаются социально значимые учреждения.
Примерные сроки завершения в разных регионах отличаются из-за климатических особенностей и фактической погоды, заключили эксперты.