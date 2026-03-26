В Роскачестве объяснили, когда должны отключать отопление

26 марта 2026, 15:47

Роскачество: Отопление отключат при температуре +8 °С в течении пяти дней подряд

Фото: iStock/almaphoto

Отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 °С в течение пяти дней подряд. Об этом RT рассказали в Роскачестве.





По словам специалистов, если после завершения отопительного сезона температура резко снизится и закрепится, подачу тепла могут возобновить.





«При этом стоит учитывать, что процессы запуска и остановки отопления занимают несколько дней и не происходят мгновенно. Назвать конкретную дату отключения отопления заранее, как правило, невозможно. Однако перед окончанием отопительного периода в официальных источниках информации публикуется соответствующее распоряжение», — рассказали в организации специально для RT.