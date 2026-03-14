В Госдуме рассказали, когда в России начнут отключать отопление
Подачу тепла в многоэтажные здания с централизованной системой отопления прекращают, когда среднесуточная температура на улице держится выше плюс восьми градусов в течение пяти дней. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Среднесуточную температуру на метеорологических станциях определяют следующим образом: каждые три часа на протяжении суток проводят измерения, затем результаты делят на восемь (поскольку всего восемь измерений), и таким образом получают среднесуточный показатель, пояснил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что аномальная жара, которая возникает в необычное для нее время, не станет причиной для прекращения подачи тепла, даже если она продлится пять дней. Он отметил, что если, к примеру, в Иркутске внезапно температура начнет повышаться и достигнет значений, при которых обычно отключают отопление, власти вряд ли сразу же прекратят подачу тепла, поскольку существует вероятность, что сильный мороз может вернуться в любой момент. Аксененко добавил, что по этой причине решение о прекращении подачи тепла принимается на региональном уровне, а не на федеральном.
Процесс включения и выключения системы отопления является сложным и длительным технологически, поэтому даже в относительно теплые дни власти могут не спешить с отключением, если прогнозы указывают на возможное похолодание в ближайшее время, обратил внимание Аксененко.
