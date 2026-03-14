В Госдуме рассказали, когда в России начнут отключать отопление

14 марта 2026, 07:35

РИА Новости: отопление отключат при среднесуточной температуре восемь градусов

Подачу тепла в многоэтажные здания с централизованной системой отопления прекращают, когда среднесуточная температура на улице держится выше плюс восьми градусов в течение пяти дней. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.