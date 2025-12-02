«Не сойти с ума от соцсетей»: Психолог назвала главные правила цифровой гигиены

02 декабря 2025, 17:34

Психолог Кардиакос: что соцсети не свели с ума, нужно устраивать цифровой детокс

Фото: iStock/gorodenkoff

В современном мире невозможно себя представить без соцсетей. Кажется, что там у нас другая жизнь. Однако специалисты сравнивают подобную цифровую любовь с зависимостью.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что осознание проблемы — уже половина решения, а дальше стоит учиться цифровой гигиене.





С чего стоит начать?

Ставить таймер на использование развлекательных приложений. Отписаться от аккаунтов, которые вызывают зависть или тревогу. Вернуть «медленные» радости. Намеренно заниматься деятельностью, которая дает отложенный, но глубокий результат: читать бумажные книги, гулять на природе, общаться вживую.

«Зависимость начинается тогда, когда цифровой мир становится убежищем от реальных проблем и источником всех эмоций. Важно вернуть баланс и помнить, что жизнь происходит по эту сторону экрана», — отметила психолог.