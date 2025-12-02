«Не сойти с ума от соцсетей»: Психолог назвала главные правила цифровой гигиены
В современном мире невозможно себя представить без соцсетей. Кажется, что там у нас другая жизнь. Однако специалисты сравнивают подобную цифровую любовь с зависимостью.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что осознание проблемы — уже половина решения, а дальше стоит учиться цифровой гигиене.
С чего стоит начать?
- Включить цифровой детокс. Выделить в доме «зоны, свободные от телефонов» (спальня, кухня). Устраивать «разгрузочные» часы или дни.
- Осознанно потреблять контент. Ставить таймер на использование развлекательных приложений. Отписаться от аккаунтов, которые вызывают зависть или тревогу.
- Вернуть «медленные» радости. Намеренно заниматься деятельностью, которая дает отложенный, но глубокий результат: читать бумажные книги, гулять на природе, общаться вживую.
«Зависимость начинается тогда, когда цифровой мир становится убежищем от реальных проблем и источником всех эмоций. Важно вернуть баланс и помнить, что жизнь происходит по эту сторону экрана», — отметила психолог.
По словам Анастасии Кардиакос, иногда, чтобы обрести связь с миром, нужно на время отключиться от сети.