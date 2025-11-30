«Это нормально»: Психолог сформулировала главный принцип поддержки молодой мамы

30 ноября 2025, 13:49

Психолог Шпагина: усталость, страх и раздражение после родов — это нормально

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

После рождения ребёнка психика женщины сильно уязвима. Об этом предупредила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.





По её словам, в этот молодой маме необходимы эмоциональная поддержка и забота. Важно уделять внимание не только ребёнку, но и женщине. Кроме того, важно дать ей понять, что испытывать усталость, страх, раздражение или грусть — это нормально. В такой момент стоит быть рядом и просто выслушать молодую мать.





«Самый ценный подарок для молодой мамы — это несколько часов непрерывного сна или времени на себя. Возьмите на себя быт, дайте ей ресурс на восстановление и просто будьте рядом, без оценок и назиданий. Ваша любовь и участие в этот период — это лучший вклад не только в её благополучие, но и в здоровую атмосферу для развития нового члена семьи», — отметила Шпигина в разговоре с RT.

«Почему у женщины ухудшается состояние после родов? Есть биохимические причины — например, гормональные сбои. А есть причины психологические. Вообще, период беременности — это уже довольно серьезное испытание. Заканчивается оно тем, что вроде бы женщина от бремени освобождается, но на деле выясняется, что нет, не освободилась. Потому что ребенок плачет, его нужно носить на руках, нужно подгузники менять и так далее», — сказал психолог Общественной Службе Новостей.

