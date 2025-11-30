«Это нормально»: Психолог сформулировала главный принцип поддержки молодой мамы
После рождения ребёнка психика женщины сильно уязвима. Об этом предупредила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
По её словам, в этот молодой маме необходимы эмоциональная поддержка и забота. Важно уделять внимание не только ребёнку, но и женщине. Кроме того, важно дать ей понять, что испытывать усталость, страх, раздражение или грусть — это нормально. В такой момент стоит быть рядом и просто выслушать молодую мать.
«Самый ценный подарок для молодой мамы — это несколько часов непрерывного сна или времени на себя. Возьмите на себя быт, дайте ей ресурс на восстановление и просто будьте рядом, без оценок и назиданий. Ваша любовь и участие в этот период — это лучший вклад не только в её благополучие, но и в здоровую атмосферу для развития нового члена семьи», — отметила Шпигина в разговоре с RT.
Однако, если женщина находится в подавленном состоянии более двух-трёх недель, появляется потеря интереса к жизни и к ребёнку, то это указывает на послеродовую депрессию. В этом случае стоит обратиться за профессиональной помощью к психологу или психиатру.
В свою очередь практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс пояснил, что послеродовое депрессивное расстройство является клиническим диагнозом, возникающим на фоне хронического стресса.
«Почему у женщины ухудшается состояние после родов? Есть биохимические причины — например, гормональные сбои. А есть причины психологические. Вообще, период беременности — это уже довольно серьезное испытание. Заканчивается оно тем, что вроде бы женщина от бремени освобождается, но на деле выясняется, что нет, не освободилась. Потому что ребенок плачет, его нужно носить на руках, нужно подгузники менять и так далее», — сказал психолог Общественной Службе Новостей.Хорс посоветовал матерям предъявлять к себе меньше требований и понять, что идеальные ожидания часто не совпадают с действительностью. Именно это часто становится источником стресса, переживаний и боли, заключил он.