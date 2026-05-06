«Не спешите радоваться»: Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в майские праздники

06 мая 2026, 14:12

Синоптик Позднякова: 9 и 10 мая в Москве и Подмосковье будет прохладно

Жители столичного региона только проводили грозу в начале мая, а погода уже готовит новый сюрприз. Если последние дни больше напоминали начало лета с температурой на 6 градусов выше нормы, то уже в ближайший четверг в Москву и Подмосковье вернется климатическая весна.





Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что Москва и область пока остаются в теплом секторе атлантического циклона.



По словам синоптика, сегодня и завтра днем столбики термометров покажут комфортные температуры до +24°C.





«Однако линия неустойчивости продолжит проявлять себя: в любой момент возможны кратковременные дожди, а также грозы. Порывы ветра при грозах не превысят 12–15 м/с.В четверг начнется настоящая смена декораций. Холодный атмосферный фронт пересечет столичный регион и принесет с собой интенсивные дожди. Дневная температура начнет падать уже к вечеру и составит 16 °C. Ветер кардинально сменит направление на северное», — объяснила эксперт.

«Минимальные ночные температуры в столице опустятся до +10 °C, днем воздух прогреется лишь до +14 °C — это на 2 градуса ниже климатической нормы. Но позже все вернется на свои круги. Уже к воскресенью, 11 мая, температура начнет повышаться», — резюмировала Позднякова.