Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежное ненастье в Москве начнет слабеть к вечеру понедельника, но полностью не отступит до среды. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник осадки еще накроют столицу. К середине недели небо прояснится, а на улицах станет заметно легче. По словам эксперта, в среду сойдет и снежный покров, возникший после непогоды.
Михаил Леус — российский синоптик, метеоролог и популяризатор науки о погоде, один из самых узнаваемых специалистов в области метеорологии в российском медиапространстве. Широкой аудитории он известен как ведущий специалист центра погоды «Фобос», а также как эксперт, регулярно комментирующий погодные аномалии, климатические тенденции и экстремальные природные явления в федеральных СМИ и социальных сетях.
