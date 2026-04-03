Как мошенники используют детей и подростков: «красные флажки» в поведении

«Не списывайте на возраст»: Психолог объяснила, как понять, что ребенок попал в лапы мошенников
Дети все чаще становятся целью злоумышленников: им угрожают, запугивают «сотрудниками спецслужб» и заставляют воровать деньги у родителей. Как распознать беду до того, как она случится?
Детский психолог, заслуженный педагог-наставник Яна Тузова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему нельзя игнорировать резкую смену настроения у подростка и какие «красные флажки» должны насторожить взрослых.
«Современные мошенники переключились с обмана взрослых на самую уязвимую аудиторию — детей. Атака ведется целенаправленно, и задача родителей — не запрещать, а предостерегать, помогать справиться, если они вдруг попали в такую ситуацию. Чем раньше ребенок узнает о рисках, тем лучше», — сказала она.
По словам эксперта, главная ошибка многих мам и пап — списывать странное поведение сына или дочери на пубертат. Однако резкая смена поведения, уход в себя или агрессия могут говорить о том, что ребенка «зацепили на удочку».
«Ребенок вдруг стал замкнутый, изолируется в комнате, закрывается и вообще с вами не разговаривает, сидит только в телефоне. Не списывайте всё на подростковый возраст, смотрите круг его общения, разговаривайте с учителями в школе», — предупредила эксперт.
Психолог выделяет ключевые маркеры опасности, которые должны заметить родители и педагоги:
- Изменение в финансах: появление дорогих вещей, которых не покупали, или, наоборот, пропажа денег из дома;
- Эмоциональная нестабильность: ребенок стал «ежиком», агрессирует или замыкается, ни с кем не общается;
- Скрытность: требование полной приватности, запирание дверей, резкая реакция на попытку заглянуть в телефон или комнату.
«Ловят именно тех, кто более уязвим. Ребенок вдруг был веселый, довольный, участвовал везде, и внезапно стал замкнутым — нужно обязательно обратить внимание. Учителя должны не просто проводить «галочки» в виде классных часов, а наблюдать за микроклиматом в коллективе. Травля (буллинг) делает ребенка максимально уязвимым для преступников», — посоветовала Тузова.