Психолог Тузова: нельзя списывать странности ребенка на пубертат

Дети все чаще становятся целью злоумышленников: им угрожают, запугивают «сотрудниками спецслужб» и заставляют воровать деньги у родителей. Как распознать беду до того, как она случится?







Как мошенники используют детей и подростков: «красные флажки» в поведении

«Современные мошенники переключились с обмана взрослых на самую уязвимую аудиторию — детей. Атака ведется целенаправленно, и задача родителей — не запрещать, а предостерегать, помогать справиться, если они вдруг попали в такую ситуацию. Чем раньше ребенок узнает о рисках, тем лучше», — сказала она.

«Ребенок вдруг стал замкнутый, изолируется в комнате, закрывается и вообще с вами не разговаривает, сидит только в телефоне. Не списывайте всё на подростковый возраст, смотрите круг его общения, разговаривайте с учителями в школе», — предупредила эксперт.

Психолог выделяет ключевые маркеры опасности, которые должны заметить родители и педагоги:

Изменение в финансах: появление дорогих вещей, которых не покупали, или, наоборот, пропажа денег из дома;

появление дорогих вещей, которых не покупали, или, наоборот, пропажа денег из дома; Эмоциональная нестабильность: ребенок стал «ежиком», агрессирует или замыкается, ни с кем не общается;

ребенок стал «ежиком», агрессирует или замыкается, ни с кем не общается; Скрытность: требование полной приватности, запирание дверей, резкая реакция на попытку заглянуть в телефон или комнату.

«Ловят именно тех, кто более уязвим. Ребенок вдруг был веселый, довольный, участвовал везде, и внезапно стал замкнутым — нужно обязательно обратить внимание. Учителя должны не просто проводить «галочки» в виде классных часов, а наблюдать за микроклиматом в коллективе. Травля (буллинг) делает ребенка максимально уязвимым для преступников», — посоветовала Тузова.